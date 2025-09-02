كيف وصف أبو بكر الصديق ملامح النبي.. تعرف على جمال هيئته وبهائه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال منشور جديد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إنه قد جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي وصف أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه.

وأوضح ان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كَانَ - ﷺ- أَحْسَنَ النَّاسِ صِفَةٍ وَأَجْمَلَهَا، كانَ رَبْعَةً إِلَى الطُّولِ مَا هُوَ بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِيْنِ، أَسِيلَ الخَدَّيْنِ، شَدِيدَ سَوَادِ الشَّعْرِ، أَكْحَلَ الْعَينَيْنِ، أَهْدَبَ الأَشْفَارِ، إِذَا وَطِىءَ بِقَدَمِهِ وَطِىءَ بِكُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَخْمَصُ، إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَكأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلأْلأُ». [البيهقي]

وشرح جمعة كلام “الصديق” عن النبي وقال: (كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صِفَةٍ وَأَجْمَلَهَا) لما منحه الله من الصفات الحميدة الجليلة.

و (كانَ رَبْعَةً إِلَى الطُّولِ مَا هُوَ) أي: يميل إلى الطول قليلاً.

و (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ) أي: عريض أعلى الظهر ويلزم منه عرض الصدر.

و (أَسِيلَ الخَدَّيْنِ) سهل الخدين أي ليس في خديه نتوء ولا ارتفاع، أو أراد أن خديه أسيلان قليلا اللحم رقيقا الجلد.

قال ابن حجر وكأن قوله أسيل الخدين هو الحامل على من سأل كأن وجهه مثل السيف.

و (شَدِيدَ سَوَادِ الشَّعْرِ، أَكْحَلَ الْعَينَيْنِ) أي: شديد سواد الحدقة والأجفان.

و (أَهْدَبَ الأَشْفَارِ) أي: طويل شعر العينين.

و (إِذَا وَطِىءَ بِقَدَمِهِ وَطِىءَ بِكُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَخْمَصُ) أي: لا يلتصق قدمه بالأرض عند الوطء.

قال المصنف وغيره وذكر كثير: أنه كان إذا مشى على الصخر غاصت قدماه فيه.

(إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَكأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ) أي: يلمع ويضئ.

(وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلأْلأُ) يظهر من ثغره نور.

ولا يخفى ما في تعدد هذه الصفات من الحسن وذلك لأنها بالتعاطف تصير كأنها جملة واحدة.

قالوا: ومن تمام الإيمان به الإيمان بأنه سبحانه خلق جسده على وجه لم يظهر قبله ولا بعده مثله.