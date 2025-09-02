هل أرفض الارتباط بشاب بسبب سماع الأغاني.. عطية لاشين يوضح

ورد سؤال من مستمعة إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، تقول فيه: لقد تقدم لخطبتي شاب فرفضته لأنه يسمع الأغاني والموسيقى، فهل أنا على حق في هذا الرفض؟

وأجاب لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى في كتابه الكريم: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم)، والصلاة والسلام على من جاءنا بشريعة تقوم على السماحة والتيسير.

وأضاف أن جميع البشر غير معصومين من الخطأ والتقصير، والله عز وجل فتح باب التوبة لعباده، فقال سبحانه: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا)، مؤكداً أن الله يتعامل مع عباده على أساس بشريتهم الضعيفة، ويقبل رجوعهم إليه بالتوبة والندم والاستغفار.

وأوضح أن رفض الخاطب لمجرد أنه يستمع إلى الأغاني يعد تسرعاً، وكان الأولى أن تمنحيه فرصة وتخاطبيه بقولك: مثلك لا يُرفض، لكني سأعطيك مهلة لتترك هذه العادة، فإن أقلع عنها فبها ونعمت، وإن لم يفعل فلك الحق في اتخاذ قرارك.

وبيّن أن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده العاصين فرصاً متكررة للتوبة والعودة إليه، وكان الأولى أن تمنحي هذا الشاب نفس الفرصة قبل أن تصدي الباب في وجهه من البداية، فلعل الله يهديه ويصلح حاله ويكون زوجاً صالحاً ووالداً مربيًا لأبناء صالحين.

واختتم د. عطية لاشين فتواه قائلاً: قدر الله وما شاء فعل، والله يختار لك الخير ويهديك إليه، فثقي أن ما قضاه الله لك هو الأفضل.