موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
ديني

هل أرفض الارتباط بشاب بسبب سماع الأغاني.. عطية لاشين يوضح

رفض الخطوبه
رفض الخطوبه
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال من مستمعة إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، تقول فيه: لقد تقدم لخطبتي شاب فرفضته لأنه يسمع الأغاني والموسيقى، فهل أنا على حق في هذا الرفض؟

وأجاب لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى في كتابه الكريم: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم)، والصلاة والسلام على من جاءنا بشريعة تقوم على السماحة والتيسير.

وأضاف أن جميع البشر غير معصومين من الخطأ والتقصير، والله عز وجل فتح باب التوبة لعباده، فقال سبحانه: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا)، مؤكداً أن الله يتعامل مع عباده على أساس بشريتهم الضعيفة، ويقبل رجوعهم إليه بالتوبة والندم والاستغفار.

وأوضح أن رفض الخاطب لمجرد أنه يستمع إلى الأغاني يعد تسرعاً، وكان الأولى أن تمنحيه فرصة وتخاطبيه بقولك: مثلك لا يُرفض، لكني سأعطيك مهلة لتترك هذه العادة، فإن أقلع عنها فبها ونعمت، وإن لم يفعل فلك الحق في اتخاذ قرارك.

وبيّن أن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده العاصين فرصاً متكررة للتوبة والعودة إليه، وكان الأولى أن تمنحي هذا الشاب نفس الفرصة قبل أن تصدي الباب في وجهه من البداية، فلعل الله يهديه ويصلح حاله ويكون زوجاً صالحاً ووالداً مربيًا لأبناء صالحين.

واختتم د. عطية لاشين فتواه قائلاً: قدر الله وما شاء فعل، والله يختار لك الخير ويهديك إليه، فثقي أن ما قضاه الله لك هو الأفضل.

رفض الخاطب سماع الأغاني عطية لاشين التوبة الفقه الإسلامي

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

المخدرات

التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

والد الطفل

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد