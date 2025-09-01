قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
ديني

هل ولد النبي في 12 ربيع الأول عام الفيل أم لا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد يوم الاثنين: 12/ ربيع الأول/ عام الفيل وهذا هو أشهر الأقوال وما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا.

وتحسم دار الإفتاء المصرية، الجدل الذي يتجدد كل عام، حول صحة مولد النبي في يوم 12 من ربيع الأول، حيث يزعم البعض أنه ليس يوم مولده بل يوم وفاة النبي.

الاحتفال بالمولد النبوي

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أمر مقطوع بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، فقد علِمَ الله- سبحانه وتعالى- قدرَ نبيه، فعرَّف الوجودَ بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على العالمين وحُجَّته.

وقالت دار الإفتاء إن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان؛ بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: 3].

هل احتفل السلف بالمولد النبوي؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية، على أن جماهيرُ العلماء سلفًا وخلفًا أكدت على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل ألَّف في استحباب ذلك جماعةٌ من العلماء والفقهاء، بَيَّنُوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العمل؛ بحيث لا يبقى لمَن له عقل وفهم وفكر سليم إنكارُ ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي: وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفالِ بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

المولد النبوي مولد النبي مولد الرسول دار الإفتاء عام الفيل

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

لجنة إختيار فيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار

لجنة الأوسكار تختار سبعة أفلام كقائمة مشاهدة لترشيح فيلم مصري فى أولى جلساتها

ايتن عامر

آيتن عامر تتألق بأحدث ظهور بإطلالة كاجوال

مي عمر

طرحة وتوب أسود.. أحدث ظهور للفنانة مي عمر

بالصور

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

