شقق الإيجار التمليكي 2025.. كيف تحصل على وحدة إذا كنت مستأجر قديم؟
بكام النهاردة؟.. استقرار في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق
أسباب قلة البركة.. احذر الغفلة أو الاستهانة بهذا الذكر
عمرو الحديدي: ريبيرو فشل مع الأهلي.. والأحمر يمرض ولا يموت
رغم أزماته القانونية.. ترامب يمنح رودي جولياني وسام الحرية الرئاسي
الاحتلال يفتح النار على عائلة فلسطينية من 5 أفراد بينهم أطفال في طوباس
باسم مرسي يفجر مفاجأة: المراهنات تؤثر على نتائج بعض مباريات الدوري الممتاز
سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو
حكم المصافحة بعد الصلاة بين المصلين.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
أكثرَ من ألفِ ضحية جراء انهيار أرضي غرب السودان
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
ديني

حكم المصافحة بعد الصلاة بين المصلين.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي

التشهد الأخير
التشهد الأخير
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، يقول صاحبه: "اعتاد المصلون بعد الفراغ من صلاتهم والخروج منها بالتسليم، أن يسلم بعضهم على بعض ويتصافحون مع قولهم لبعض (حَرَمًا)، فهل هذا في شرع الله- عز وجل-؟".

وأجاب لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى في كتابه الكريم: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه في كتب السنة قوله: "ما من مؤمنين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر".

وأضاف أن الأحاديث الصحيحة دلت على مشروعية المصافحة بين المسلمين عند اللقاء، حيث روى البخاري والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المصافحة كانت موجودة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وردت روايات أخرى عن حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي تؤكد فضل المصافحة وما يترتب عليها من مغفرة للذنوب.

وأوضح لاشين أن المصافحة في ذاتها سنة مشروعة وعمل عظيم، لكن تقييدها بوقت محدد مثل ما يحدث بعد الفراغ من الصلاة لم يرد فيه نص صريح، ولهذا اختلفت آراء العلماء؛ فمنهم من كرهها كالشيخ ابن تيمية، ومنهم من أجازها كالعز بن عبد السلام، بينما رأى الإمام النووي أن أصل المصافحة سنة وأن المواظبة عليها بعد الصلاة لا تخرجها عن كونها مندوبة، في حين ذهب فريق آخر إلى تحريمها.

وأشار إلى أن الخلاف الفقهي في هذه المسألة لا يستوجب التشدد ولا التعصب لرأي دون آخر، مؤكداً أن ترك الناس على ما اعتادوه أولى، خاصة إذا كان ذلك لا يؤدي إلى منكر أو مفسدة، وأن قول المصلين لبعضهم "حرماً" يمكن تأويله على أنه دعاء مختصر يتضمن رجاء الاجتماع في الحرم الشريف كما اجتمعوا في المسجد.

وختم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد أن الحفاظ على صفاء النفوس وسلامة القلوب، أولى من إثارة الجدل والإنكار في مسألة وسَّعها الشرع وأجازها بعض العلماء.

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. القصة الكاملة لمصرع شاب تحت عجلات قطار قليوب

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

الاهلي

شريف عبدالمنعم: دكة الأهلي كانت خارج الخدمة أمام بيراميدز

الزمالك

أحمد حمودة: بعد ما شوفت مستوى عدي الدباغ مع الزمالك بقول آسف للجزيري

الأهلي

أحمد حمودة: قائمة الأهلي مرعبة تسويقيا ولكن في الملعب غير ذلك

نشرة المرأة والمنوعات: متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة

لحمة رأس
لحمة رأس
لحمة رأس

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

