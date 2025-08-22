هل يجوز الرجوع في هبة أرض لتوسعة المسجد بسبب ضائقة مالية؟ عطية لاشين يجيب

ورد سؤال الى د. عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول السائل: "وهبنا قطعة أرض لتوسيع المسجد وفي هذه الأثناء تعرضنا لضائقة مالية أودت بنا إلى السجن فهل يجوز لنا أن نرجع في هبتنا خاصة أن الأرض لما تدخل بعد في التوسعة؟".

وأجاب لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة: (تهادوا تحابوا).

وبين أن الشرع فتح لأتباعه أبوابًا من الخير متعددة ومتنوعة خاصة بالمال، ومنها:

الهبة : وهي تبرع بجزء من المال حال حياة الواهب.

: وهي تبرع بجزء من المال حال حياة الواهب. الوصية : وهي تبرع بجزء من المال مقدر كحد أعلى بثلث التركة، ولا يتم التمليك إلا بعد الوفاة.

: وهي تبرع بجزء من المال مقدر كحد أعلى بثلث التركة، ولا يتم التمليك إلا بعد الوفاة. الصدقة : وهي تبرع بجزء من المال ابتغاء الثواب والأجر، وقد وردت بها نصوص من الكتاب والسنة.

: وهي تبرع بجزء من المال ابتغاء الثواب والأجر، وقد وردت بها نصوص من الكتاب والسنة. النذر: وهو إلزام المسلم نفسه أن يخرج شيئًا من ماله، قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرا).

وبخصوص واقعة السؤال أوضح لاشين أنه يجوز شرعًا الرجوع فيما تبرعوا به من أرض لتوسيع المسجد للأسباب الآتية:

1- إن زيادة مساحة المسجد من حقوق الله، بينما خروج الأشقاء من السجن من حقوق العباد، وحقوق العباد مقدمة على حقوق الله عند التعارض، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة.

2- توسيع المسجد ليس واجبًا على المتبرعين بعينهم بل هو فرض كفاية على عموم المسلمين، بينما إطلاق سراح المتبرعين من محبسهم واجب عيني، والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي.

3- الأصل عند العلماء أن الرجوع في الهبة لا يجوز إلا لسبب، وفي هذه الحالة وُجد السبب وهو تجاوز محنة المتبرعين.

4- قطعة الأرض لم تُدخل بعد في المسجد وما زالت فضاء، وبالتالي يسهل الرجوع فيها.