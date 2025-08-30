قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
ديني

حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع .. عطية لا شين يوضح

زكاة المال
زكاة المال
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من سيدة تقول فيه: "زوجي ثري جدًا وله ابنة واحدة، لكنه لا ينفق على تعليمها، فهل يجوز لي أن أعلمها من زكوات أموال المزكين؟".

وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن الكريم: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وتؤكد السنة النبوية على وجوب تعليم الأبناء. 

فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات فعلمهن وأدبهن وصبر على لأوائهن وضرائهن دخل الجنة".

وأضاف لاشين أنه من الواجب على الأب النفقة على أبنائه، وخاصة فيما يتعلق بتعليمهم، وإذا امتنع الأب عن ذلك فقد يكون له وجهة نظر قد تختلف من منطقة إلى أخرى، خاصة في الريف.

 ومع ذلك، يجب توعية الوالد بأن الشرع أوجب تعليم الذكور والإناث على حد سواء، كما جاء في الحديث الشريف: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".

وتابع: إذا ثبت أن الأب يتقاعس عن أداء واجبه في تعليم ابنته رغم تحذيراته، فإنه يكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وبخصوص السؤال، أشار لاشين إلى أنه لا يجوز للأم أن تصرف على تعليم ابنتها من زكاة أموال المزكين، حيث إن الزكاة لا تُعطى إلا لأحد الأصناف الثمانية التي وردت في القرآن.

وأنهى لاشين إجابته قائلاً: "إذا لم تجد الجلسة العرفية مع الزوج نفعًا، يمكن للأم رفع دعوى قضائية ليتم إجبار الزوج على دفع نفقات تعليم ابنته، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

