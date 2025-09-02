لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك

لاشك أن رؤية رسول الله هي أمنية عظيمة لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- ، كما أنها جملة تعبر عن حال أولئك المشتاقين لرؤيته -صلى الله عليه وسلم- الذين يسعون إلى تلمس ملامحه الشريفة بكل رؤيا أولئك المحظوظين برؤيته في المنام أو غيرهم ممن لم يحالفهم الحظ برؤيته الشريفة، متمنين الفوز بهذه المنحة العظيمة ، والتي يبدو قدرها جليا لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- ، لأن وصف الرسول -صلى االله عليه وسلم - هو من أسباب الراحة والسكينة للنفوس، فبمجرد ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تهدأ النفوس وتطمئن القلوب.

لمن لم ير النبي

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لرؤية جمال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أثر كبير في ارتقاء الناس في الدنيا والآخرة‏، فبرؤيته يرقى العبد في مراقي العبودية إلى الله مدارج لا يعلمها إلا الله‏.

وأفاد بأنه من هذا ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يسمى الصحابي بهذا الاسم إلا بلقائه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واجتماعه بجسده الشريف‏، وإن كان معه في عصره فقط لا يعتبر صحابيا‏.‏

وأشار إلى أنه قد ارتفع الصحابة منزلة على رءوس العالمين بسبب اجتماعهم به -صلى الله عليه وسلم- ‏، ورؤيتهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- والنظر إليه‏، وكذلك كانت رؤية صورته الشريفة في المنام من أكبر منن الله على المسلم الصادق إذ يقول -صلى الله عليه وسلم- من رآني في المنام فقد رآني ‏(أخرجه البخاري ومسلم).

وأوضح “ جمعة ” لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أنه قد تعجب أصحابه من جماله‏، ومدح ذلك الجمال فيه -صلى الله عليه وسلم- ‏، فقد قال حسان بن ثابت‏:‏ (وأجمل منك لم تر قط عيني.. وأكمل منك لم تلد النساء.. خلقت مبرءا من كل عيب.. كأنك قد خلقت كما تشاء.. فكان هذا الجمال المغطى بالجلال‏، والمكسو بجميل الخصال وحميد الخلال سببا في دخول الإيمان قلب كل صادق غير متبع لهوى‏.

ونوه بأنه كان أصحابه يعظمونه ويهابونه ويقومون لهذا الجمال والجلال تأدبا منهم‏، وعجزوا عن ترك القيام برغم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم عن ذلك القيام أخرجه أبو داود في سننه لشدة جماله وبهائه -صلى الله عليه وسلم- فقال حسان‏: ( قيامي للحبيب علي فرض.. وترك الفرض ما هو مستقيم.. عجبت لمن له عقل وفهم.. ويرى ذاك الجمال ولا يقوم).

وأضاف لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحتاج إلى تصوره وتخيله‏، وهذا لا يكون إلا إذا علمت أوصافه وشمائله‏، ولم يصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثيرون لما كان يعلوه -صلى الله عليه وسلم- من الجلال‏، فكانوا لا يستطيعون النظر إلى وجهه الكريم‏.

وأشار إلى أنه قد وصفته أم معبد‏، وهند بن أبي هالة‏، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم‏، فأما حديث أم معبد فتقول‏:‏ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة –ظاهر الجمال-‏، أبلج الوجه -مشرق الوجه- ، لم تعبه نحلة -نحول الجسم-.

وواصل: ولم تزر به صعلة -والصعلة صغر الرأس‏، وخفة البدن ونحوله-، وسيم قسيم -حسن وضئ- ،في عينيه دعج -شدة السواد- ، وفي أشفاره وطف -طويل شعر الأجفان- ، وفي صوته صهل -بحة وحسن- ، وفي عنقه سطع –طول- ، وفي لحيته كثاثة -كثافة الشعر- .

وتابع: أزج أقرن -حاجباه طويلان ورقيقان ومتصلان- ، إن صمت فعليه الوقار –إذا تكلم علته الرزانة والحلم-‏، وإن تكلم سما –علا برأسه ، وارتفع بين جلسائه- ، وعلاه البهاء –يظهر عليه شدة الحسن من جلاله وعظمته-‏، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد‏, وأجلاهم وأحسنهم من قريب‏.

وبين أنه -صلى الله عليه وسلم - حلو المنطق‏ -كلامه حلو-، فصل لا نزر ولا هذر -كلامه بيّن وسط ليس بالقليل ولا بالكثير بحيث لا يعطي المقصود ، ولا بالكثير بحيث يتجاوز المقصود‏-، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن‏ -كلامه محكم بليغ-، ربعة لا تشنؤه من طول‏، ولا تقتحمه عين من قصر -ربعة ليس بالطويل البائن ولا القصير- ، غصن بين غصنين‏، فهو أنضر الثلاثة منظرا‏، وأحسنهم قدرا‏ .

واستطرد: إذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين اثنين يكون هو الأجمل-، له رفقاء يحفون به -‏يحيطون به- ، إن قال أنصتوا لقوله‏ -استمعوا-، وإن أمر تبادروا لأمره‏ -استبقوا وسارعوا لتنفيذ أمره-، محشود محفود –أصحابه يجتمعون عليه ، ويخدمونه ، ويسرعون في طاعته- .

وأردف: لا عابس - غير عابس الوجه‏- ولا مفند –الذي لا فائدة في كلامه-، وكلامه خال من الخرافة‏ (‏رواه الطبراني في الكبير‏).‏ وفيما يلي نذكر تفاصيل حسنه -صلى الله عليه وسلم- ووصف جسده‏، كل جزئية بأثر خاص بها‏، حتى نتخيل صورته الشريفة عسى الله أن يرزقنا رؤيتها في الدنيا والآخرة.

شكل النبي

1- حسنه -صلى الله عليه وسلم- ‏:‏

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس في كل شيء‏، ‏ وقد تكلم أصحابه عن حسنه في الأحاديث المختلفة نذكر منها‏:‏ ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم إذ قالوا‏: (‏فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس وجها‏، وأحسنهم خلقا‏، ‏ ليس بالطويل البائن‏، ‏ ولا بالقصير‏)‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سر استنار وجهه‏، ‏ حتى كأن وجهه -صلى الله عليه وسلم- قطعة قمر‏. (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل الشمس والقمر وكان مستديرا (أخرجه مسلم)‏.‏

2- لونه -صلى الله عليه وسلم- ‏:‏

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيض اللون أزهر‏، ‏ حسن الوجه‏، ‏ وقد ثبت في صحيح سنته ذلك‏، ‏ فد ورد في وصف أصحابه رضي الله عنهم له أنه كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أبيض مليح الوجه (أخرجه مسلم) كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة (‏أخرجه البخاري ومسلم‏).‏

3- وجهه -صلى الله عليه وسلم- ‏:

‏وكان وجهه -صلى الله عليه وسلم- كالقمر يتلألأ كما ذكر هند بن أبي هالة رضي الله عنه وغيره حيث قال‏:‏ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فخما مفخما‏، ‏ يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر‏ (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سر استنار وجهه‏، ‏ حتى كأن وجهه قطعة قمر ‏(أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الشمس والقمر مستديرا‏ (أخرجه مسلم‏).

4- عيناه -صلى الله عليه وسلم- ‏:‏

كان -صلى الله عليه وسلم- جميل العينين‏، ‏ متسعتان‏، ‏ وقد ذكر ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏، ‏ عظيم العينين‏، ‏ أهدب الأشفار‏، ‏ مشرب العينين بحمرة‏، ‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏)، ‏ وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضليع الفم –أي واسع الفم-‏، ‏ أشكل العينين‏، ‏ -أي طويل شق العينين- منهوس العقب –أي قليل لحم العقب-‏ (رواه مسلم ، والترمذي‏)‏ وقال علي رضي الله عنه‏:‏ كان في الوجه تدوير‏، ‏ أبيض‏، ‏ أدعج العينين‏، ‏ أهدب الأشفار ‏(رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع‏، ‏ وابن أبي شيبة في مصنفه‏)

‏5- أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

ويقصد بأشفاره صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرفه الناس بلفظ ‏(رموش العين‏)، ‏ وكانت أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم طويلة وجميلة المنظر كما وصفه أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت في وصفه في السنة أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏، ‏ عظيم العينين‏، ‏ أهدب الأشفار‏، ‏ مشرب العينين بحمرة‏، ‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏).

‏6- فمه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الفم‏، ‏ فكان فمه كبيرا متناسقا مع وجهه صلى الله عليه وآله وسلم‏، ‏ وثبت ذلك في الآثار المروية في سنته الشريفة‏، ففي جزء الحديث الذي يرويه شعبة‏، ‏ عن سماك بن حرب‏، ‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم‏..‏ قال شعبة‏:‏ قلت لسماك‏:‏ ما ضليع الفم؟ قال‏:‏ عظيم الفم ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏).

7- أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كانت أسنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيضاء رقيقة ليست بالغليظة‏، ‏ وكان بين أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم انفراج يضفي جمالا على بياضها‏، ‏ فإذا تكلم صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النور يخرج من فمه الشريف‏، ‏ وثبت ذلك الوصف كذلك في سنته في وصف أصحابه رضي الله عنهم له‏.

وثبت أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشنب مفلج الأسنان ‏(رواه الترمذي في الشمائل‏)، ‏ والفلج‏:‏ هو انفراج ما بين الأسنان‏، ‏ والأشنب‏:‏ هو الذي أسنانه بيضاء رقيقة‏، ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين‏، ‏ إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه ‏(رواه الدارمي في سننه وعنه الترمذي في الشمائل‏).‏

8- أنفه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

وكان صلى الله عليه وآله وسلم أقنى الأنف أي أن أنفه لها ارتفاع ليست منبطحة على الوجه‏، ‏ وكان هذا الارتفاع مع دقة في طولها‏، ‏ في مظهر رائع متناسق مع جمال وجهه وصورته صلى الله عليه وسلم‏، ‏ وثبت ذلك في وصفه في السنة الشريفة فقد ثبت في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان‏:‏ أقنى العرنين‏، ‏ له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم‏ (الأنف يكون فيه دقة مع ارتفاع في قصبته‏) (رواه الترمذي في الشمائل‏).‏

9- خده صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض الخد وسهل الخدين وفي بياضهما حمرة‏، ‏ وقد ثبت وصف خده كذلك في سنته الشريفة كما ذكر هند بن أبي هالة وغيره أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهل الخدين ‏(رواه الترمذي في الشمائل‏)، ‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض اللون‏، ‏ مشربا بحمرة‏، ‏ دعج العين‏، ‏ سبط الشعر‏، ‏ كث اللحية‏، ‏ سهل الخد ‏(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى).‏

‏10- جبينه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

وكان صلى الله عليه وآله وسلم واسع الجبهة والجبين وكأن الشمس تجري في جبهته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم‏، ‏ وذلك عين ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت عنهم في وصفهم له أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسع الجبين ‏(‏رواه الترمذي في الشمائل‏).