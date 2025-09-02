لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك

لاشك أن رؤية رسول الله هي أمنية عظيمة لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- ، كما أنها جملة تعبر عن حال أولئك المشتاقين لرؤيته -صلى الله عليه وسلم- الذين يسعون إلى تلمس ملامحه الشريفة بكل رؤيا أولئك المحظوظين برؤيته في المنام أو غيرهم ممن لم يحالفهم الحظ برؤيته الشريفة، متمنين الفوز بهذه المنحة العظيمة ، والتي يبدو قدرها جليا لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- ، لأن وصف الرسول -صلى االله عليه وسلم - هو من أسباب الراحة والسكينة للنفوس، فبمجرد ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تهدأ النفوس وتطمئن القلوب.
لمن لم ير النبي
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لرؤية جمال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أثر كبير في ارتقاء الناس في الدنيا والآخرة، فبرؤيته يرقى العبد في مراقي العبودية إلى الله مدارج لا يعلمها إلا الله.
وأفاد بأنه من هذا ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يسمى الصحابي بهذا الاسم إلا بلقائه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واجتماعه بجسده الشريف، وإن كان معه في عصره فقط لا يعتبر صحابيا.
وأشار إلى أنه قد ارتفع الصحابة منزلة على رءوس العالمين بسبب اجتماعهم به -صلى الله عليه وسلم- ، ورؤيتهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- والنظر إليه، وكذلك كانت رؤية صورته الشريفة في المنام من أكبر منن الله على المسلم الصادق إذ يقول -صلى الله عليه وسلم- من رآني في المنام فقد رآني (أخرجه البخاري ومسلم).
وأوضح “ جمعة ” لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أنه قد تعجب أصحابه من جماله، ومدح ذلك الجمال فيه -صلى الله عليه وسلم- ، فقد قال حسان بن ثابت: (وأجمل منك لم تر قط عيني.. وأكمل منك لم تلد النساء.. خلقت مبرءا من كل عيب.. كأنك قد خلقت كما تشاء.. فكان هذا الجمال المغطى بالجلال، والمكسو بجميل الخصال وحميد الخلال سببا في دخول الإيمان قلب كل صادق غير متبع لهوى.
ونوه بأنه كان أصحابه يعظمونه ويهابونه ويقومون لهذا الجمال والجلال تأدبا منهم، وعجزوا عن ترك القيام برغم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم عن ذلك القيام أخرجه أبو داود في سننه لشدة جماله وبهائه -صلى الله عليه وسلم- فقال حسان: ( قيامي للحبيب علي فرض.. وترك الفرض ما هو مستقيم.. عجبت لمن له عقل وفهم.. ويرى ذاك الجمال ولا يقوم).
وأضاف لمن لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحتاج إلى تصوره وتخيله، وهذا لا يكون إلا إذا علمت أوصافه وشمائله، ولم يصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثيرون لما كان يعلوه -صلى الله عليه وسلم- من الجلال، فكانوا لا يستطيعون النظر إلى وجهه الكريم.
وأشار إلى أنه قد وصفته أم معبد، وهند بن أبي هالة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فأما حديث أم معبد فتقول: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة –ظاهر الجمال-، أبلج الوجه -مشرق الوجه- ، لم تعبه نحلة -نحول الجسم-.
وواصل: ولم تزر به صعلة -والصعلة صغر الرأس، وخفة البدن ونحوله-، وسيم قسيم -حسن وضئ- ،في عينيه دعج -شدة السواد- ، وفي أشفاره وطف -طويل شعر الأجفان- ، وفي صوته صهل -بحة وحسن- ، وفي عنقه سطع –طول- ، وفي لحيته كثاثة -كثافة الشعر- .
وتابع: أزج أقرن -حاجباه طويلان ورقيقان ومتصلان- ، إن صمت فعليه الوقار –إذا تكلم علته الرزانة والحلم-، وإن تكلم سما –علا برأسه ، وارتفع بين جلسائه- ، وعلاه البهاء –يظهر عليه شدة الحسن من جلاله وعظمته-، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد, وأجلاهم وأحسنهم من قريب.
وبين أنه -صلى الله عليه وسلم - حلو المنطق -كلامه حلو-، فصل لا نزر ولا هذر -كلامه بيّن وسط ليس بالقليل ولا بالكثير بحيث لا يعطي المقصود ، ولا بالكثير بحيث يتجاوز المقصود-، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن -كلامه محكم بليغ-، ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر -ربعة ليس بالطويل البائن ولا القصير- ، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا .
واستطرد: إذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين اثنين يكون هو الأجمل-، له رفقاء يحفون به -يحيطون به- ، إن قال أنصتوا لقوله -استمعوا-، وإن أمر تبادروا لأمره -استبقوا وسارعوا لتنفيذ أمره-، محشود محفود –أصحابه يجتمعون عليه ، ويخدمونه ، ويسرعون في طاعته- .
وأردف: لا عابس - غير عابس الوجه- ولا مفند –الذي لا فائدة في كلامه-، وكلامه خال من الخرافة (رواه الطبراني في الكبير). وفيما يلي نذكر تفاصيل حسنه -صلى الله عليه وسلم- ووصف جسده، كل جزئية بأثر خاص بها، حتى نتخيل صورته الشريفة عسى الله أن يرزقنا رؤيتها في الدنيا والآخرة.
شكل النبي
1- حسنه -صلى الله عليه وسلم- :
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس في كل شيء، وقد تكلم أصحابه عن حسنه في الأحاديث المختلفة نذكر منها: ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم إذ قالوا: (فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سر استنار وجهه، حتى كأن وجهه -صلى الله عليه وسلم- قطعة قمر. (أخرجه البخاري ومسلم) كان وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل الشمس والقمر وكان مستديرا (أخرجه مسلم).
2- لونه -صلى الله عليه وسلم- :
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيض اللون أزهر، حسن الوجه، وقد ثبت في صحيح سنته ذلك، فد ورد في وصف أصحابه رضي الله عنهم له أنه كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أبيض مليح الوجه (أخرجه مسلم) كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة (أخرجه البخاري ومسلم).
3- وجهه -صلى الله عليه وسلم- :
وكان وجهه -صلى الله عليه وسلم- كالقمر يتلألأ كما ذكر هند بن أبي هالة رضي الله عنه وغيره حيث قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فخما مفخما، يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر (أخرجه البخاري ومسلم) كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سر استنار وجهه، حتى كأن وجهه قطعة قمر (أخرجه البخاري ومسلم) كان وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الشمس والقمر مستديرا (أخرجه مسلم).
4- عيناه -صلى الله عليه وسلم- :
كان -صلى الله عليه وسلم- جميل العينين، متسعتان، وقد ذكر ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، عظيم العينين، أهدب الأشفار، مشرب العينين بحمرة، كث اللحية (رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما)، وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضليع الفم –أي واسع الفم-، أشكل العينين، -أي طويل شق العينين- منهوس العقب –أي قليل لحم العقب- (رواه مسلم ، والترمذي) وقال علي رضي الله عنه: كان في الوجه تدوير، أبيض، أدعج العينين، أهدب الأشفار (رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع، وابن أبي شيبة في مصنفه)
5- أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم:
ويقصد بأشفاره صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرفه الناس بلفظ (رموش العين)، وكانت أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم طويلة وجميلة المنظر كما وصفه أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت في وصفه في السنة أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عظيم العينين، أهدب الأشفار، مشرب العينين بحمرة، كث اللحية (رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما).
6- فمه صلى الله عليه وآله وسلم:
كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الفم، فكان فمه كبيرا متناسقا مع وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك في الآثار المروية في سنته الشريفة، ففي جزء الحديث الذي يرويه شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم.. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم (أخرجه مسلم في صحيحه).
7- أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم:
كانت أسنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيضاء رقيقة ليست بالغليظة، وكان بين أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم انفراج يضفي جمالا على بياضها، فإذا تكلم صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النور يخرج من فمه الشريف، وثبت ذلك الوصف كذلك في سنته في وصف أصحابه رضي الله عنهم له.
وثبت أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشنب مفلج الأسنان (رواه الترمذي في الشمائل)، والفلج: هو انفراج ما بين الأسنان، والأشنب: هو الذي أسنانه بيضاء رقيقة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه (رواه الدارمي في سننه وعنه الترمذي في الشمائل).
8- أنفه صلى الله عليه وآله وسلم:
وكان صلى الله عليه وآله وسلم أقنى الأنف أي أن أنفه لها ارتفاع ليست منبطحة على الوجه، وكان هذا الارتفاع مع دقة في طولها، في مظهر رائع متناسق مع جمال وجهه وصورته صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في وصفه في السنة الشريفة فقد ثبت في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان: أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم (الأنف يكون فيه دقة مع ارتفاع في قصبته) (رواه الترمذي في الشمائل).
9- خده صلى الله عليه وآله وسلم:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض الخد وسهل الخدين وفي بياضهما حمرة، وقد ثبت وصف خده كذلك في سنته الشريفة كما ذكر هند بن أبي هالة وغيره أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهل الخدين (رواه الترمذي في الشمائل)، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض اللون، مشربا بحمرة، دعج العين، سبط الشعر، كث اللحية، سهل الخد (رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى).
10- جبينه صلى الله عليه وآله وسلم:
وكان صلى الله عليه وآله وسلم واسع الجبهة والجبين وكأن الشمس تجري في جبهته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عين ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت عنهم في وصفهم له أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسع الجبين (رواه الترمذي في الشمائل).