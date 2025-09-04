بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

وجه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة قوية إلى وائل غنيم بعد إعلانه حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم ومرور 6 أشهر على توبته من إدمان المخدرات، مؤكداً أن التوبة باب مفتوح لا يُغلق في وجه عبدٍ صادق.

وقال ربيع في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "يا وائل، لا تدخل كهف التشدد"، موضحاً أن العودة إلى الله انتصار للروح وتجسيد لقوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: 53].

وأشار إلى أن شجاعة إعلان التوبة والبدء في حفظ القرآن تبعث الأمل في قلوب الكثيرين، وتؤكد أن رحمة الله واسعة، وأن الإسلام لا يختزل في جماعة أو تيار يزعم امتلاك الحقيقة.

وتابع أمين الفتوى: لقد أنجاك الله من غواية المعصية، فلا تجعل لشيطان الغلو مكاناً في قلبك، فقد ذقت مرارة التطرف من قبل، ولا تدع التدين المزيف يعود إليك بثوب يفرق ولا يجمع، وينفر ولا يبشر.

وأضاف: القرآن الكريم الذي تحفظه اليوم هو أعظم سلاح ضد الضلال، فاجعله دليلك نحو سماحة الإسلام، واستقِ العلم من الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي المعتدل، ولا تفتح قلبك لأي فكر متشدد مهما لمع اسمه.

وختم رسالته قائلاً: "ثبتك الله على طريق الحق، وشرح صدرك بنور كتابه، فإن الله أشد فرحاً بتوبة عبده من كل شيء".