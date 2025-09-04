قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا حدث لإبليس يوم مولد النبي محمد؟.. غرق عرشه 40 يوما بسبب سؤال
أول تعليق من أمير عبد الحميد بعد تعيينه مدربًا لحراس مرمى الأهلي
بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم
إسرائيل ترفض مبادرة حماس وتتمسك بشروطها رغم ضغوط ترامب لإنهاء الحرب
اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم.. الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف
أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف.. اغتنم ثوابها ولا تفوتها
بريطانيا تخصص مليار جنيه من فوائد الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة
دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

وائل غنيم
وائل غنيم
عبد الرحمن محمد

وجه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة قوية إلى وائل غنيم بعد إعلانه حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم ومرور 6 أشهر على توبته من إدمان المخدرات، مؤكداً أن التوبة باب مفتوح لا يُغلق في وجه عبدٍ صادق.

وقال ربيع في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "يا وائل، لا تدخل كهف التشدد"، موضحاً أن العودة إلى الله انتصار للروح وتجسيد لقوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: 53].

وأشار إلى أن شجاعة إعلان التوبة والبدء في حفظ القرآن تبعث الأمل في قلوب الكثيرين، وتؤكد أن رحمة الله واسعة، وأن الإسلام لا يختزل في جماعة أو تيار يزعم امتلاك الحقيقة.

وتابع أمين الفتوى: لقد أنجاك الله من غواية المعصية، فلا تجعل لشيطان الغلو مكاناً في قلبك، فقد ذقت مرارة التطرف من قبل، ولا تدع التدين المزيف يعود إليك بثوب يفرق ولا يجمع، وينفر ولا يبشر.

وأضاف: القرآن الكريم الذي تحفظه اليوم هو أعظم سلاح ضد الضلال، فاجعله دليلك نحو سماحة الإسلام، واستقِ العلم من الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي المعتدل، ولا تفتح قلبك لأي فكر متشدد مهما لمع اسمه.

وختم رسالته قائلاً: "ثبتك الله على طريق الحق، وشرح صدرك بنور كتابه، فإن الله أشد فرحاً بتوبة عبده من كل شيء".

