الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء تكشف عن فوائد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
شيماء جمال

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك  عن فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقالت الإفتاء إنه من فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبي ما يأتي:

•إظهار الفرح به صلى الله عليه وسلم

• وإظهار محبته

• وإدخال السرور على الأسرة.

• والعمل بمقتضى القرآن والسنة.

• والاقتداء بالنبي وصحابته في ذلك.

• والعمل بإجماع الأمة.

هل احتفلت زوجات النبي بمولده صلى الله عليه وسلم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل احتفلت ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة إنه لا خلاف في أن أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون هدي النبي وسنته الشريفة. 

وأوضحت الدار أن مشروعية الاحتفال بالمولد ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة، مشيرة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم، وبذلك فإن زوجاته رضي الله عنهن كن يصمن يوم الاثنين اتباعًا له واحتفالًا بمولده الشريف.

مولد النبي

كما تلقت دار الإفتاء سؤالًا آخر حول الحلوى التي تُباع في ساحة المولد النبوي، وهل كانت مجرد عرائس أو تماثيل أم حلوى عادية؟ فأوضحت أن هذا الطرح فيه لبس على العامة، وأن إحياء ذكرى المولد بكل مظاهر الفرح أمر مشروع شرعًا، ويدخل فيه شراء الحلوى والتهادي بها، وهو من باب المحبة لما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء ويحب العسل" رواه البخاري.

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

لا يوجد أفضل من الصلاة على النبي، فنقول: «اللهم صلِّ وسلِّم على سيد العارفين، وقدوة السالكين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وباب العالمين لرب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين».

«اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، صلاةً تجعلنا بها متصلين موصولين بسيدنا رسول الله في كل حين وآن، يا رب العالمين».

«اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد، الذي ترنَّمت بمديحه العشاق، وعلى آله وصحبه ما تولَّه عاشق أو تلوع مشتاق».

فضل الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. معجزات ربانية تغيّر حياتك
أدعية بمناسبة المولد النبوي الشريف.. تجبر خاطرك وتريح قلبك وبالك

«اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد لسان الصدق، ورسول الحق، وشفيع الخلق، وآله وسلِّم تسليمًا كثيرًا».

«اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، وسلِّم تسليمًا كثيرًا».

«اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، وعلى آله وسلِّم».

«اللهم صلِّ على من لولاه ما خلق الله الأفلاك، وسلِّم تسليمًا كثيرًا».

«اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد، من كملت فيه العبودية، وظهرت به آثار الرحمانية، وآله وسلِّم تسليمًا كثيرًا».

«اللهم قوِّ إيماننا، ووحِّد كلمتنا، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، وتوفَّنا مسلمين، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم».

«اللهم إنَّا نسألك بجاه نبيك المختار، وآله الأخيار، أن تكفِّر عنَّا الذنوب والأوزار، وأن تنجِّينا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منَّا ما قدَّمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت العزيز الغفار».

ونقول في ذكرى المولد النبوي الشريف: «اللهم إنَّا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك، وصفوتك من خلقك، فأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم، وأسكنَّا بجواره جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأجرنا من عذابك الأليم، بفضلك وجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين».

«اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

«اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد خير العباد، صلاةً تنجِّي بها العباد من هول يوم التناد، وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا».

«اللهم صلِّ صلاةً ذات قدر، بثواب ليس له حصر، على نبينا المصطفى عالي الجاه والقدر، في ليلة ذات قدر، وعلى آله وسلِّم».

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف مولد النبي هل احتفلت زوجات النبي بمولده فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبوى ذكرى مولد النبى فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبى المولد النبوي

