مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يشترط وجود نية معينة قبل أداء النوافل؟.. تعرف على أقوال الفقهاء

صلاة النوافل
صلاة النوافل
عبد الرحمن محمد

تعد صلاة النوافل من السنن التي أوصى الإسلام بالحرص عليها لما تحمله من فضل عظيم، فهي سبيل للتقرب من الله تعالى وتمحو الذنوب وتعالج النقص الذي قد يقع في أداء الفريضة، ومع ذلك يظل التساؤل قائمًا: هل يشترط وجود نية معينة قبل أداء النوافل؟

الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يوضح أن النية تُعد ركنًا من أركان الصلاة أو شرطًا من شروطها، فلا تصح الصلاة إلا بها، إلا أن موضع الاختلاف يكمن في حكم النية الخاصة بصلاة النوافل.

الحنفية قالوا: لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت من السنن أو غيرها، بل يكفي أن ينوي المصلي مطلق الصلاة، إلا أن الأولى والأحوط في السنن أن ينوي المصلي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل، وإذا وجد المصلي جماعة يصلون ولم يعلم إن كانوا في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض وأراد أن يصلي معهم، فليجعل نيته لصلاة الفرض، فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه، وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته نافلة.

أما المالكية فقد أكدوا أن الصلاة غير المفروضة تنقسم إلى سنن مؤكدة، مثل صلاة الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء، وهذه يجب تعيينها بالنية فيقول المصلي نويت صلاة الوتر أو صلاة العيد وهكذا.

بينما الشافعية قسموا صلاة النافلة إلى ثلاثة أقسام: نوافل لها وقت معين كالسنن الراتبة وصلاة الضحى، ونوافل لا وقت لها ولكن لها سبب كصلاة الاستسقاء، ونوافل مطلقة. 

فإذا كانت النافلة ذات وقت معين أو لها سبب فإنه يلزم قصدها وتعيينها في النية، كأن ينوي سنة الظهر القبلية أو البعدية، ويكون القصد والتعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام. 

أما إن كانت النافلة مطلقة فيكفي مجرد قصد الصلاة عند التكبير دون الحاجة لتعيينها، ويلحق بالنفل المطلق النوافل ذات السبب التي يمكن أن تغني عنها صلاة أخرى مثل تحية المسجد، حيث تكفي عنها أي صلاة يؤديها المسلم عقب دخوله المسجد.

أما الحنابلة فقالوا إنه لا يشترط تعيين السنة الراتبة كأن ينوي سنة الظهر أو العصر، بينما يشترط في صلاة التراويح تحديد النية بأنها تراويح، أما في النفل المطلق فلا يلزم التعيين ويكفي نية مطلق الصلاة.

وخلاصة الأمر أن النية تختلف بحسب نوع الصلاة؛ فإذا كانت فرضًا وجب قصد فعل الصلاة مع تعيينها كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر، ويضيف إليها قصد الفرضية، أما إذا كانت نافلة فإن كانت من النوافل المؤقتة أو النوافل ذات السبب وجب قصدها وتعيينها مثل راتبة الفجر أو صلاة الكسوف، وإن كانت من النفل المطلق فيكفي قصد فعل الصلاة دون الحاجة إلى تعيين أو تحديد.


 

صلاة النوافل النية الحنفية الذنوب صلاة الكسوف

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

الفنانة حنين سعيد

حنين سعيد تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم ضي |فيديو

هالة صدقي

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى دورة وحيد حامد

سليم سحاب

عدت إلى بيتي .. سليم سحاب يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

