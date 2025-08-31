قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟
هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟
شيماء جمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وقال إنه يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؛ لأنها من الصلوات التي لها وقت محدد، ويبدأ من بعد شروق الشمس بنحو تلت ساعة وينهى قبل الظهر بمثل هذا الوقت.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن صلاة الضحي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولها فضل كبير وفوائد عديدة أثبها العلماء، مستشهدًا بما روى عن عن أَبي ذَر- رضى الله عنه- أَن رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم.

هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع آذان الظهر.

أجابت أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، لأنها بذلك خرجت عن وقتها.

وأوضح أن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس ويستحب أن يؤخر لمدة ثلث ساعة وتمتد حتى قبل الظهر بعشر دقائق فقط.

يستحب القراءة بسورة «والشمس» «والضحى»، والكافرون، والإخلاص في صلاة الضحى، والأمر على سبيل الاستحباب فمن شاء أن يقرأ فيهما بما تيسر له فلا حرج في ذلك، فالأمر على السعة، وبعض الأئمة الشافعية ذكروا أن صلاة الضحى تصلى بسورتي الإخلاص والكافرون، حتى لو تكررت الركعات، ذلك ولأنه سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن الكريم.

فضل صلاة الضحى؟

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى بمثابة صدقة عن مفاصل الجسم التي أنعم الله بها على الإنسان، فقد خلق الله عز وجل جسم الإنسان من 360 مفصلاً، وكل مفصل يلزمه صدقة، وصلاة الضحى تكفي عن هذه الصدقات.

عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر فضل صلاة الضحى الصلاة صلاة الضحى قضاء صلاة الضحى الظهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة،

الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدَّعوي العاشر

حكم الجمعيات المالية الشهرية

حكم الجمعيات المالية الشهرية.. الأزهر للفتوى يوضح

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والدة الدكتور أحمد حسين رئيس جامعة نور مبارك بكازاخستان

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد