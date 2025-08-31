البحوث الإسلامية يعزِّي رئيس جامعة نور مبارك بكازاخستان في وفاة والدته

يتقدَّم فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى فضيلة أ.د. أحمد حسين، رئيس جامعة (نور مبارك) بكازاخستان وعميد كليَّة الدعوة الإسلاميَّة الأسبق، في وفاة المغفور لها بإذن الله –تعالى- والدته.

ويتضرَّع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى الله -تعالى- أن يتغمَّدَ الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنَها فسيح جناته، ويُلحِقَها بالصالحين، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصَّبر والسلوان، و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

فى سياق أخر.. توجَّه الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، الأربعاء، بتكليفٍ مِنْ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، إلى جامعة أسيوط، وكان في استقباله الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ وذلك لبحث سُبُل التعاون المشترك في المجالات الدعويَّة والفِكريَّة.

تعزيز التعاون



وناقش الجانبان آليَّات تعزيز التعاون بين المجمع والجامعة، مِنْ خلال عَقْد النَّدوات واللقاءات التوعويَّة التي تستهدف طلَّاب الجامعة؛ بما يُسهِم في رَفْع وعي الشباب وتحصينهم ضدَّ الأفكار المنحرفة، مع بَحْث إمكانيَّة إطلاق برامج دعويَّة مشتركة تدعم رسالة الأزهر الشريف في نَشْر قِيَم التسامح والتعايش المجتمعي.

مَد جسور التعاون

وخلال اللقاء، أجرى الدكتور محمد الجندي، اتِّصالًا هاتفيًّا بالدكتور أحمد المنشاوي، أكَّد خلاله حِرْص الأزهر الشريف على مَدِّ جسور التعاون مع الجامعات المصريَّة، ودَعْم جهودها في التثقيف والتوعية، في إطار إستراتيجيَّة المجمع للتوسُّع في أنشطته الدعويَّة والفِكريَّة داخل مؤسَّسات التعليم العالي.

كثيف البرامج التوعوية

وثمَّن الدكتور حسن يحيى الشراكة الممتدَّة مع جامعة أسيوط، مشيدًا بمكانتها العِلميَّة، وما حققَّته من نجاح في استضافة فعاليَّات (أسبوع الدعوة الإسلاميَّة) في نوفمبر الماضي تحت عنوان: (العقيدة وبناء الإنسان)، معربًا عن تطلُّعه لتعزيز أُطُر التعاون خلال الفترة المقبلة عبر سلسلة من النَّدوات واللقاءات التثقيفيَّة والدعويَّة؛ تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف البرامج التوعوية التي تُسهِمُ في نَشْر رسالة الأزهر الوسطيَّة، وترسيخ قِيَم الحوار والتعايش في المجتمع.