ديني

البحوث الإسلامية يبحث مع جامعة أسيوط آليات التعاون في المجالات الدعوية

محمد شحتة

توجَّه الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، الأربعاء، بتكليفٍ مِنْ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، إلى جامعة أسيوط، وكان في استقباله الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ وذلك لبحث سُبُل التعاون المشترك في المجالات الدعويَّة والفِكريَّة.

وناقش الجانبان آليَّات تعزيز التعاون بين المجمع والجامعة، مِنْ خلال عَقْد النَّدوات واللقاءات التوعويَّة التي تستهدف طلَّاب الجامعة؛ بما يُسهِم في رَفْع وعي الشباب وتحصينهم ضدَّ الأفكار المنحرفة، مع بَحْث إمكانيَّة إطلاق برامج دعويَّة مشتركة تدعم رسالة الأزهر الشريف في نَشْر قِيَم التسامح والتعايش المجتمعي.

وخلال اللقاء، أجرى الدكتور محمد الجندي، اتِّصالًا هاتفيًّا بالدكتور أحمد المنشاوي، أكَّد خلاله حِرْص الأزهر الشريف على مَدِّ جسور التعاون مع الجامعات المصريَّة، ودَعْم جهودها في التثقيف والتوعية، في إطار إستراتيجيَّة المجمع للتوسُّع في أنشطته الدعويَّة والفِكريَّة داخل مؤسَّسات التعليم العالي.

وثمَّن الدكتور حسن يحيى الشراكة الممتدَّة مع جامعة أسيوط، مشيدًا بمكانتها العِلميَّة، وما حققَّته من نجاح في استضافة فعاليَّات (أسبوع الدعوة الإسلاميَّة) في نوفمبر الماضي تحت عنوان: (العقيدة وبناء الإنسان)، معربًا عن تطلُّعه لتعزيز أُطُر التعاون خلال الفترة المقبلة عبر سلسلة من النَّدوات واللقاءات التثقيفيَّة والدعويَّة؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف البرامج التوعوية التي تُسهِمُ في نَشْر رسالة الأزهر الوسطيَّة، وترسيخ قِيَم الحوار والتعايش في المجتمع.

رئيس جامعة أسيوط: نولي الجانب التوعوي والفِكري اهتمامًا موازيًا لرسالتها التعليميَّة

من جانبه، أشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أنَّ جامعة أسيوط تُولِي الجانب التوعوي والفِكري اهتمامًا موازيًا لرسالتها التعليميَّة والبحثيَّة، اتِّساقًا مع رؤية الدولة المصريَّة التي تَعدُّ الشباب عماد المستقبل.

وأوضح أنَّ الجامعة ماضية في بناء وعي طلابي مستنير قادر على مواجهة التحديات، وحماية العقول من الأفكار المتطرفة، بالتوازي مع جهودها في التطوير الأكاديمي والتحوُّل الرَّقْمي الشامل في مختلِف قطاعاتها التعليميَّة والإداريَّة.

الدكتور حسن يحيى البحوث الإسلامية جامعة أسيوط البحوث الإسلامية يبحث مع جامعة أسيوط آليات التعاون مجمع البحوث الإسلاميَّة

