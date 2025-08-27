قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أمين البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي إحياء لمعاني الرحمة في حياتنا اليومية

أمين البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي إحياء لمعاني الرحمة في حياتنا اليومية
أمين البحوث الإسلامية: إحياء ذكرى المولد النبوي إحياء لمعاني الرحمة في حياتنا اليومية
إيمان طلعت

عقد الجامع الأزهر أمسية دينية كبرى احتفاءً بمولد سيد الخلق ﷺ، ألقى خلالها الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة بعنوان: «النبي الرحمة»، وقدّم الأمسية الإعلامي رضا عبدالسلام، المدير السابق لإذاعة القرآن الكريم.

بدأت الأمسية بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها فضيلة القارئ الشيخ عمرو فاروق، أعقبها ابتهال روحاني في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدّاه المبتهل الشيخ محمد فوزي البربري.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد الجندي، أن الأمة عاشت في رحمة النبي وتعلّمت منه الرحمة التي شملت الإنسان والحيوان والجماد، مضيفا أن الرسول ﷺ علّم أمته الرحمة بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وكان يتابع أحوال القلوب ويرشد أصحابه إلى الحب الصادق والمعنى الحقيقي للرحمة.

وأضاف فضيلته أن مولد النبي ﷺ لم يكن حدثًا عابرًا في التاريخ، بل كان بداية عهد جديد للإنسانية جمعاء، إذ جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويؤسس حضارة قوامها الرحمة والعدل والمساواة.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الرسول الكريم ﷺ لم يكتفِ بالحديث عن الرحمة نظريًّا، بل جسّدها واقعًا عمليًّا، فكان رفيقًا بأمته، عطوفًا على ضعيفها، قريبًا من قلوب أصحابه، حتى شهد له أعداؤه قبل أحبته بصدق الخُلق وعظمة الرحمة.

وأكد، أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو إحياء لمعاني الرحمة في حياتنا اليومية، داعيًا المسلمين إلى أن يتمثلوا بأخلاق النبي ﷺ في تعاملاتهم، فيكونوا رحماء فيما بينهم، متعاونين على البر والتقوى، ليعكسوا الصورة الحقيقية للإسلام التي جاء بها الرسول رحمةً للعالمين.

واختتم الدكتور الجندي كلمته بأن الرحمة التي جاء بها النبي ﷺ هي السبيل لإنقاذ البشرية من أزماتها الأخلاقية والإنسانية المعاصرة، مبينًا أن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى استلهام أخلاق النبي والتأسي برحمته في مواجهة صور العنف والكراهية التي تهدد استقرار المجتمعات.

وفي ختام الأمسية، أوضح الجامع الأزهر أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو فرصة لتجديد العهد مع الله تعالى بالسير على نهج نبيه الكريم ﷺ، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة ليس مجرد طقس احتفالي، وإنما رسالة لتجديد معاني الرحمة والتسامح التي دعا إليها النبي، وغرسها في نفوس الأجيال القادمة لتظل منارة تهدي الأمة إلى الخير والصلاح.

أمين البحوث الإسلامية إحياء ذكرى المولد النبوي أمسية دينية كبرى احتفاءً بمولد سيد الخلق ﷺ

