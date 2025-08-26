قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس جامعة المنيا يتبرع بربع راتبه لدعم مستشفى الأورام.. و9 كليات تنتهي من ملفات الجودة|تفاصيل
صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي
طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو
إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية
قانون الإيجار القديم يعطي حق الإخلاء الفوري للمالك دون إنذار.. متى يحدث ذلك؟
نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية: رحمة النبي وسعت الإنسان والحيوان و الجماد

أمين (البحوث الإسلامية)
أمين (البحوث الإسلامية)
محمد شحتة

قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ ميلاد النبي كان حدثًا مفصليًّا غيَّر وجه التاريخ، وإنَّ احتفالنا بالمولد النبوي هو استدعاءٌ لقيمةٍ عظمى أسَّسها النبي في واقع الحياة، وجعلها أساس رسالته؛ وهي الرحمة الشاملة التي أحيا بها القلوب، وبنى بها حضارةً إنسانيةً راشدة.

وأضاف الدكتور الجندي -خلال كلمته في الأمسية الدِّينيَّة التي نظَّمها الجامع الأزهر مساء اليوم؛ احتفاءً بذِكرى مولد النبي أنَّ المتأمِّل في السيرة النبويَّة يُدرِك أنَّ النبي الكريم كان رحمةً مهداةً، وعطاءً ممتدًّا؛ فقد جسَّد في كلِّ أقواله وأفعاله نموذجًا فريدًا في التعامل مع الإنسان، فكان سندًا للضعفاء، ونصيرًا للمظلومين، وباذلًا جهدَه في خدمة الناس، وأنَّ غاية عظمتِه أنَّه لم يَحصر رحمته في دائرة بعينها؛ بل وسِعتِ الجميع؛ صَديقًا كان أو عدوًّا، قريبًا أو بعيدًا؛ ليؤكِّد أنَّ رسالته موجَّهةٌ إلى الناس كافَّة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أنَّ رحمة النبي ﷺ امتدَّت لتشمل الحيوان؛ فقد نهى عن إيذاء الحيوان أو تحميله فوق طاقته، وأخبر أنَّ امرأةً دخلتِ النار في قطَّة حبستها، بينما غُفِر لرجل سقى كلبًا يأكل الثَّرى مِنَ العطش، كما شملتْ رحمتُه ﷺ الجماد، لافتًا إلى موقف جِذْع النَّخلة الذي حنَّ إلى النبي ﷺ، في مشهدٍ يكشف عن عُمق العَلاقة بين النبي ﷺ والكون بأسْره.

واختتم فضيلتُه بتأكيد أنَّ الأمَّة اليوم في أمسِّ الحاجة إلى استحضار هذه القيمة الجامعة؛ قيمةِ الرحمة التي تُعيد للقلوب إنسانيَّتَها، وللمجتمعات استقرارَها، وللعالَم توازنَه، مشيرًا إلى أنَّ تجديد العهد مع النبي ﷺ في ذِكرى مولده الشريف يكون بالاقتداء العملي برسالته في الرحمة ونَشْرها؛ حتى تبقى الأمَّة وفيَّةً لدَورها الحضاري الذي أراده الله -تعالى- لها.

البحوث الإسلاميَّة مولد النبي الجامع الأزهر الدكتور محمد الجندي سيرة النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

صورة أرشيفية

رسمياً .. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

حظك اليوم .. برج الثور الأربعاء 27 أغسطس 2025 | توقعات مهنية وعاطفية وصحية

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.. مفاجآت عائلية وتطورات مهنية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد