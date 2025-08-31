كم يوما تبقى على المولد النبوي الشريف 2025.. بدأ العد التنازلي

كم يوما تبقى على المولد النبوي الشريف 2025؟، يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن المولد النبوي وكم يوم باقي على المولد النبوي الشريف 2025.

كم يوما تبقى على المولد النبوي الشريف 2025؟

كانت دار الإفتاء قد أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول 1447 هـ، موضحة أن السبت كان المتمم لشهر صفر 1447، وأن الأحد 24 أغسطس هو أول أيام شهر ربيع الأول فلكيًا، لتتأكد بذلك الحسابات التي سبق أن أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وبناءً عليه سيكون المولد النبوي الشريف 2025 لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر الموافق 12 ربيع الاول، وسيتبقى 4 أيام على المولد النبوي الشريف بدايةً من اليوم.

إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول.

وتأتي خصوصية إجازة المولد النبوي هذا العام من تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، وهو ما يمنح المواطنين راحة لمدة 3 أيام متتالية تبدأ من الخميس 4 سبتمبر وحتى السبت 6 سبتمبر 2025، لتكون فرصة مثالية للراحة.

أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أفضل أوجه إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الصلاة عليه؛ إذ تُفتح بها الأبواب المغلقة وتنال بها الدرجات ويطمئن بها الإنسان في حالَي السَّعة والضرورة، بل هي مفرجة لكل ضائقة أو كرب، وبها تنحلُّ العقد وتُنال بها الرغائب وتُقضى بها الحوائج.

المؤمن الحقيقي هو الذي يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من الناس أجمعين، حتى والده وولده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك.

قوله سبحانه: « قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (سورة التوبة، الآية 24).

وورد في حديث آخر لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من نفسه كما في حديث عمر رضي الله عنه، فعن أَبُي عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآنَ يَا عُمَرُ» (رواه البخاري).

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بالذكر والتسبيح كي تزداد درجات القرب منه ومن المولى عز وجل خاصة في شهر ربيع الأول شهر مولد النبي الكريم.

وأضاف "وسام" خلال فيديو منشور على اليوتيوب، أننا علينا إحياء منازلنا في هذا الشهر الكريم، بمجالس الصلاة على النبي ولو حتى ليلة في كل أسبوع، فما أجمل من أن يجتمع الناس على حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أهمية الصلاة على النبي في هذا الشهر الكريم كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة" مؤكدا أن اجتماع المسلمين على حب الرسول وذكره، يصلح الاحوال والأولاد والزوجات ويجعلنا نتقرب من الله سبحانه وتعالى.