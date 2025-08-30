قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء ترد على دعوى عدم احتفال الصحابة والسلف بالمولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوى
الاحتفال بالمولد النبوى
شيماء جمال

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فلما سأله الصحابة رضى الله عنهم عن ذلك قال فيه ولدت وفيه انزل علي (أخرجه مسلم)


ونوهت أنه قد ألف في استحباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء وبينوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل.

وبينت أن من ذلك:
-المورد الهني في المولد السني للإمام الحافظ زين الدين الحسين بن عبد الرحيم العراقي.
-الفخر العلوي في المولد النبوي الحافظ السحاري
-عرف التعريف بالمولد الشريف للإمام الحافظ المقرئ أبي الخير -محمد بن محمد بن محمد بن الجزري
-النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد ادم للإمام العلامة أحمد بن حجر الهيتمي.
-حسن المقصد في عمل المولد للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي.
-التنوير في مولد البشير النذير الحافظ أبي الخطاب عمر بن علي بن محمد المعروف بابن
-المورد الصاوي في مولد الهادي
-وجامع الآثار في مولد المحتار
-واللفظ الرائق في مولد خير الخلائق الشمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي.
-المورد الروي في المولد النبوي للملا علي القاري
-الموارد الهنية في مولد خير البرية لعلي زين العابدين السمهودي.
-المولد المروي في المولد النبوي للخطيب الشريبني
-عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر للمحدث جعفر بن حسن البرزنجي
-جواهر النظم البديع في مولد الشفيع اليوسف النبهاني
 

وغير ذلك الكثير.

الرد على دعوى عدم احتفال الصحابة والسلف بالمولد النبوى

وأشارت الى أنه مما يلتبس على البعض دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة لم يقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي كأمثال هذه الاحتفالات اليوم، وهذه الدعوى غير صحيحة لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضي الله تعالى عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما يكون بأي وسيلة ما دامت مباحة.

الإفتاء المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوى الرد على دعوى عدم احتفال الصحابة بالمولد النبوى عدم احتفال السلف بالموبد النبوى عدم احتفال الصحابة بالمولد النبوى استحباب الاحتفال بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية: تحسن الأداء المالي مكن الدولة من توسيع برامج الحماية الاجتماعية

أرشيفية

المالية: تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليارا المستورد

أرشيفية

المالية: تحفيز حركة السلع والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد