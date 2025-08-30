الإفتاء ترد على دعوى عدم احتفال الصحابة والسلف بالمولد النبوى

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فلما سأله الصحابة رضى الله عنهم عن ذلك قال فيه ولدت وفيه انزل علي (أخرجه مسلم)



ونوهت أنه قد ألف في استحباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء وبينوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل.

وبينت أن من ذلك:

-المورد الهني في المولد السني للإمام الحافظ زين الدين الحسين بن عبد الرحيم العراقي.

-الفخر العلوي في المولد النبوي الحافظ السحاري

-عرف التعريف بالمولد الشريف للإمام الحافظ المقرئ أبي الخير -محمد بن محمد بن محمد بن الجزري

-النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد ادم للإمام العلامة أحمد بن حجر الهيتمي.

-حسن المقصد في عمل المولد للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي.

-التنوير في مولد البشير النذير الحافظ أبي الخطاب عمر بن علي بن محمد المعروف بابن

-المورد الصاوي في مولد الهادي

-وجامع الآثار في مولد المحتار

-واللفظ الرائق في مولد خير الخلائق الشمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي.

-المورد الروي في المولد النبوي للملا علي القاري

-الموارد الهنية في مولد خير البرية لعلي زين العابدين السمهودي.

-المولد المروي في المولد النبوي للخطيب الشريبني

-عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر للمحدث جعفر بن حسن البرزنجي

-جواهر النظم البديع في مولد الشفيع اليوسف النبهاني



وغير ذلك الكثير.

الرد على دعوى عدم احتفال الصحابة والسلف بالمولد النبوى

وأشارت الى أنه مما يلتبس على البعض دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة لم يقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي كأمثال هذه الاحتفالات اليوم، وهذه الدعوى غير صحيحة لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضي الله تعالى عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما يكون بأي وسيلة ما دامت مباحة.