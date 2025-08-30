قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

القرآن يُتلى كما أُنزل.. الأزهر يُجمع الآلاف في سرد قرآني مهيب وتسميع كامل للمصحف

السرد القرآني
السرد القرآني
محمد صبري عبد الرحيم

انطلقت النسخة العالمية الثانية من مبادرة «اليوم العالمى للسرد القرآنى»، اليوم السبت، المُوعد المُحدد سنويًا للاحتفال بـ«تلاوة القرآن»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها.

ويكون السرد القرآني بتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتنظيم من قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

يوم السرد القرآني


وشارك العديد من الجهات فى المبادرة، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، والمعاهد الأزهرية الحكومية، ٢٠٢ مقر، ونظيرتها الخاصة ٦٦ معهدًا فى ٩ محافظات، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر داخل مصر وخارجها، ومجمع البحوث الإسلامية «مناطق وعظ الأزهر»، ومدينة البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والإدارة العامة لرياض الأطفال، ومؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد داخل مصر وخارجها.

مشاركة خارجية في السرد القرآني

 كما شاركت المعاهد الأزهرية فى عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب إفريقيا، وتشاد، والنيجر، وتنزانيا، وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم ٨٥٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها. وتأتى النسخة العالمية هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى عامها الأول، فى سرد القرآن كاملاً فى جلسة واحدة، فى حدث تاريخى شهدته مصر، وفى هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم.

وكانت  الإدارة العامة لشؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، دعت جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة فى هذه المبادرة، والتى تستهدف إحياء عظمة القرآن فى النفوس.

أهداف يوم السرد القرآني


يهدف «يوم السرد القرآني» إلى تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

تفاصيل المبادرة

 يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏

كيفية السرد القرآني


وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبواليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد ‏الأزهرية، ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة «ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء»، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات «ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها».‏

يوم السرد القرآني
