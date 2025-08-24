هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب

قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم لا يُشترط لها ستر كامل الجسد بالنسبة للمرأة، ما دامت في بيتها وليست في حضور رجال أجانب.

قراءة القرآن بدون حجاب

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الشعر أو مرتدية ملابس عادية كالنصف كم، طالما أنها محتشمة في ملبسها، مؤكدة أن هذا لا يترتب عليه أي إثم أو حرج شرعي.

وأضافت أن تغطية الشعر أو ارتداء الطرحة عند قراءة القرآن يُعد من باب الأدب مع كلام الله- عز وجل-، وليس شرطًا لصحة القراءة، مشيرة إلى أن المرأة مأجورة على قراءتها للقرآن في كل الأحوال.

قراءة القرآن أثناء النوم

وقال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في قراءة القرآن الكريم حال الاستلقاء على السرير أو عدم الجلوس، مؤكدًا أن ذلك لا يتنافى مع آداب التلاوة.

وأوضح اليداك، خلال تصريح له، أن الله- سبحانه وتعالى- قال في كتابه العزيز: “الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم”؛ مما يدل على جواز ذكر الله وقراءة القرآن في كل الأحوال، سواء كان الإنسان قائمًا أو جالسًا أو على جنبه.

وأضاف أن من آداب قراءة القرآن، أن يكون القارئ على طهارة، مستقبلًا القبلة، جالسًا بوقار، إلا أن فقدان بعض هذه الآداب لا يترتب عليه حرمة أو منع من التلاوة، فهي تبقى جائزة في جميع الأحوال.

وشدد على ضرورة أن يكون المسلم متوضئًا عند مس المصحف، التزامًا بما ذكره الفقهاء، مع استثناء بعض الحالات مثل الحفظ أو التعليم أو الامتحان، حيث أجاز العلماء مس المصحف من غير وضوء للضرورة.

وأكد أن المقصد الأعظم هو دوام الصلة بكتاب الله، واغتنام الأوقات لذكره وتلاوته دون تكلف أو مشقة، لأن القرآن رحمة وهداية للمؤمنين.