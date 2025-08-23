هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في قراءة القرآن الكريم حال الاستلقاء على السرير أو عدم الجلوس، مؤكدًا أن ذلك لا يتنافى مع آداب التلاوة.

وأوضح اليداك، خلال تصريح، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: "الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم"، مما يدل على جواز ذكر الله وقراءة القرآن في كل الأحوال، سواء كان الإنسان قائمًا أو جالسًا أو على جنبه.

وأضاف أن من آداب قراءة القرآن أن يكون القارئ على طهارة، مستقبلًا القبلة، جالسًا بوقار، إلا أن فقدان بعض هذه الآداب لا يترتب عليه حرمة أو منع من التلاوة، فهي تبقى جائزة في جميع الأحوال.

وشدد على ضرورة أن يكون المسلم متوضئًا عند مس المصحف، التزامًا بما ذكره الفقهاء، مع استثناء بعض الحالات مثل الحفظ أو التعليم أو الامتحان، حيث أجاز العلماء مس المصحف من غير وضوء للضرورة.

وأكد على أن المقصد الأعظم هو دوام الصلة بكتاب الله، واغتنام الأوقات لذكره وتلاوته دون تكلف أو مشقة، لأن القرآن رحمة وهداية للمؤمنين.