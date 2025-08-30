قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تعليق أصغر إمام بالأزهر بعد فوزه في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب

المتسابق محمد أحمد علي
شيماء جمال

علق المتسابق محمد أحمد علي الذي مثل وزارة الأوقاف المصرية في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب، وفاز بالمركز الثاني في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، على هذا الإنجاز.

وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قال تعالى: “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.

بفضل الله تبارك وتعالى ومنّه وكرمه وتوفيقه، كنتُ ممثلاً لوزارة الأوقاف المصرية في جائزة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره بالمملكة المغربية، حيث شاركت في فرع حفظ القرآن الكريم مع التفسير، ومنَّ الله عليّ بالحصول على المركز الثاني في هذه المسابقة المباركة.

فأحببت أن أشارككم هذه الفرحة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في مشايخي الكرام، وفي كل من كان له فضل عليّ، وأخصّ بالشكر والامتنان والديَّ الكريمين، سائلاً المولى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.

كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى مشايخي الذين كان لهم الفضل - بعد الله - في أن أصل إلى هذا المركز، داعياً الله أن يحفظ بلدنا مصر الحبيبة، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يبارك في جيشها وشعبها، وأن يصرف عنها كل مكروه وسوء.

وكان قد هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، الذي مثل الأوقاف المصرية في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب، على فوزه بالمركز الثاني في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير. 

وقد أقيمت المسابقة في 28 أغسطس 2025، ليحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 40 ألف درهم مغربي.

وكان المتسابق محمد أحمد قد أثار إعجاب الجميع في رمضان الماضي، عندما أمّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف، ما جعله محل تقدير كبير من قبل وزير الأوقاف، الذي اختاره لافتتاح احتفال مصر بليلة القدر أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تعليقه على إنجاز الفائز، عبر وزير الأوقاف عن فخره بما حققته المملكة المغربية في تنظيم هذه المسابقة، مؤكداً اعتزازه بمكانة التلاوة المصرية التي تواصل التألق في مختلف أنحاء العالم. وأكد على عزم الوزارة في دعم ورعاية هذه المواهب القرآنية المتفوقة، وذلك لتخريج أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة والتفسير، ويليقون بمكانة مصر التاريخية في هذا المجال.

وأعلن الوزير عن قراره بتكريم المتسابق محمد أحمد حسن تقديراً لتفوقه في المسابقة وتمثيله المشرف لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.

