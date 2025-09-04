المولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل احتفلت زوجات الرسول والصحابة به؟

في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يتجدد في قلوب المسلمين الفرح والسرور بميلاد خير البرية، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتكثر الأسئلة حول مظاهر الاحتفال المشروعة وسنة النبي وأصحابه وأهل بيته الكرام في مثل هذه المناسبة العطرة.

دار الإفتاء المصرية أجابت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن سؤال نصه: هل احتفلت ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟، مؤكدة أنه لا خلاف في أن أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون هدي النبي وسنته الشريفة.

وأوضحت الدار أن مشروعية الاحتفال بالمولد ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة، مشيرة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم، وبذلك فإن زوجاته رضي الله عنهن كن يصمن يوم الاثنين اتباعًا له واحتفالًا بمولده الشريف.

مولد النبي

كما تلقت دار الإفتاء سؤالًا آخر حول الحلوى التي تُباع في ساحة المولد النبوي، وهل كانت مجرد عرائس أو تماثيل أم حلوى عادية؟ فأوضحت أن هذا الطرح فيه لبس على العامة، وأن إحياء ذكرى المولد بكل مظاهر الفرح أمر مشروع شرعًا، ويدخل فيه شراء الحلوى والتهادي بها، وهو من باب المحبة لما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء ويحب العسل" رواه البخاري.