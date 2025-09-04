كم مرة أصلي على النبي لقضاء الحاجة .. وما هي الصيغة المناسبة لذلك؟

في يوم الخميس، ومع حلول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يتجدد في قلوب المسلمين الشوق لرسول الله، ويزداد حرصهم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، حبًا له ورجاءً في أن يكون شفيعًا لهم يوم القيامة.

وتبقى مسألة الصلاة على النبي ﷺ لقضاء الحوائج من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الناس، سواء في عددها أو في صيغها.

أوضحت الفتاوى الشرعية أن الصلاة على النبي ﷺ لا يشترط لها عدد محدد، بل إن فضلها يزداد بكثرتها، ويكفي أن يصلي العبد عليه مرة واحدة لينال الثواب، فيما تؤكد بعض الصيغ المجربة أن تكرارها 300 مرة أو 1000 مرة له أثر عظيم في تفريج الكرب وقضاء الحاجات.

صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحاجة

صيغة مُعدلة: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا...".

الصلاة بالكثرة: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا».

«من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا». الصلاة النارية: تُقال 11 مرة أو أكثر بنية قضاء الحاجة.

كيفية أداء صلاة الحاجة

الوضوء الصحيح. صلاة ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة في كل ركعة. بعد التسليم، يُكثر المسلم من الصلاة على النبي ﷺ، ثم يرفع حاجته إلى الله بالدعاء.

أفضل وقت لصلاة الحاجة الثلث الأخير من الليل، حيث تتنزل الرحمات وتُستجاب الدعوات.

وقد نقل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، صيغة مشهورة مجربة قالها الشيخ حسن شداد في الروضة النبوية عام 1416 هـ، وهي: «الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتي، فاسأل الرحمن يقضي حاجتي».

وأكد أن النبي ﷺ بشره في الرؤيا بقضاء حاجته.

كما وردت صيغ أخرى من العلماء، منها:

1- "اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار مطهر النفوس من الرذائل..." إلى آخرها.

2- "اللهم صل بجميع الصلوات وسلم بكافة التسليمات وبارك بأوفر البركات..." إلى آخرها.

3- "اللهم صل على سيدنا محمد العزيز المختار..." وغيرها من الصيغ التي تلبي مختلف الحاجات.

ويجمع العلماء على أن الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ بدايةً وختامًا للدعاء من أعظم أسباب القبول والنجاة من النار.