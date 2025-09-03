قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

المولد النبوي 2025.. هل يجب تخصيصه بعمرة وهل يجوز أداؤها ووهب ثوابها للنبي؟

عمرة المولد النبوي
عمرة المولد النبوي
عبد الرحمن محمد

المولد النبوي 2025.. يشغل بال كثير من المسلمين كثير من الأسئلة في هذه المناسبة العطرة  ، وقد حازت عمرة المولد النبوي على النصيب الأكبر من الأسئلة.

وفي هذا الصدد قال الفقهاء إنه لم يرد في أي حديث نبوي أو آية قرآنية ما يدل على مشروعية أداء مناسك العمرة يوم المولد النبوي، ولذلك يُعد تخصيصها بهذا اليوم بدعة لا تجوز النية بها باعتبارها "عمرة المولد". ومع ذلك، يمكن للمسلم أن يؤدي العمرة في هذا اليوم كسائر الأيام دون نية خاصة أو انتظار أجر مضاعف لمجرد موافقته لذكرى المولد الشريف.

ويحرص كثير من المسلمين على معرفة أسعار رحلات عمرة المولد النبوي، رغبةً في زيارة بيت الله الحرام، والاقتراب من الحجاج، والدعاء والابتهال إلى الله، والتوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم عمرة المولد النبوي 

العمرة في أي وقت مستحبة: يرى فريق من العلماء أن أداء العمرة في شهر ربيع الأول أو غيره من شهور السنة أمر مستحب، ولا يرتبط بخصوصية يوم المولد.

  1. تخصيص المولد بالعمرة بدعة: يذهب آخرون إلى أن تخصيص أداء العمرة في ذكرى المولد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا اليوم لأداء العمرة.
  2. فضل العمرة مطلق: العمرة مشروعة في أي وقت من السنة وتحمل الأجر والثواب، دون ارتباطها بمناسبات بعينها.

وبوجه عام، يُستحب للمسلم أداء العمرة متى تيسر، مع مراعاة عدم تخصيصها بأيام معينة إلا إذا ورد دليل شرعي صحيح.

وهب ثواب العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول قيامها بأداء عمرة عن نفسها في سن صغيرة، ثم أدت عمرة أخرى لم تحدد عن من، فأهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن ما قامت به جائز، وأن ثواب العمرة يصل بالفعل إلى الرسول الكريم، معتبرًا ذلك تعبيرًا صادقًا عن المحبة والتعلق به صلى الله عليه وسلم. 

وأضاف أن فعلها يُعد شكراً لله تعالى، واعترافاً بأن كل الخير الذي تناله يرجع إلى بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 

دعاء المولد النبوي الشريف

دعا الأزهر الشريف المسلمين في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصّ بالدعاء المستضعفين في الأرض، وذلك خلال كلمة ألقاها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الرسمية.

وأكد شيخ الأزهر أن ميلاد النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يُقاس بميلاد زعيم أو قائد أو مصلح، وإن كان قد اجتمع فيه ما يفوق كل ذلك، وإنما هو ميلاد «رسالة إلهية خاتمة» أُرسل بها نبي الرحمة ليبلغها للناس كافة على اختلاف شعوبهم وأجناسهم، بدعوة واحدة تقوم على المساواة والعدل.

وفي هذه المناسبة العطرة، تتجلى أعظم الأدعية بالصلاة على الحبيب المصطفى، وبطلب شفاعته والاقتداء بسنته، ومن أبرز الأدعية الواردة بمناسبة المولد الشريف:

  • اللهم بجاه مولد نبيك الكريم، أنر قلوبنا بنور الإيمان، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من المتبعين لسنته الشريفة، والمحبين لذاته المقدسة، والمشتاقين إلى لقائه في جنات النعيم.
  • اللهم كما أكرمت الدنيا بمولده الشريف، فأكرمنا بحسن اتباعه، واجعلنا من الذين يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين، وارزقنا شفاعته يوم الدين، واجمعنا به في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
  • اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون.
  • اللهم أدخل السرور على قلب نبيك الكريم بتوبتنا وإنابتنا إليك، واجعلنا من أنصاره وأتباعه، العاملين على نشر دعوته وإحياء سنته والدفاع عن شريعته في كل مكان.
  • اللهم في هذه الليلة المباركة التي أشرقت فيها الدنيا بمولد حبيبك المصطفى، اجعلنا من أهل محبته وطاعته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.
  • اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب الخلق العظيم والخلق الكريم، واملأ قلوبنا بمحبة رسالتك، واهدنا إلى ما يرضيك عنا.
  • ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن السائرين على هدي نبيك الأمين حتى نلقاك وأنت راض عنا.
  • اللهم اجعل حب رسولك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، ومن الطعام الشهي على الجوع، واملأ قلوبنا بنور محبته، ووفقنا لاتباع سنته حتى آخر العمر، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاةً تُرضيك وترضيه، وتبلغنا بها صحبته وشفاعته يوم الدين.

