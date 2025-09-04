ماذا تفعل في ليلة مولد النبي لترى الرسول؟.. علي جمعة يوصي بـ7 مجربات

لعل من يطرح السؤال عن ماذا تفعل في ليلة مولد النبي لترى الرسول في المنام ؟ هم أولئك الذين عرفوا فضل إحياء ليلة مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- العظيم ، والتي حانت اليوم الأربعاء وعلى وجه الدقة من المغرب وتستمر إلى فجر الغد ، حيث ليلة المولد النبوي الشريف وفيها يزداد الشوق والحنين لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وتتوق الأنفس لـ رؤية الرسول في المنام ، بما يجعلنا نسعى في ليلة المولد النبوي خلف ما يتعلق بتحقيق رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم- - في المنام بسؤال: ماذا تفعل في ليلة مولد النبي لترى الرسول في المنام ، والذي ينبع من ذلك الحب الكبير لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء والمرسلين ، حيث إنها ليلة المولد النبوي الشريف.

ليلة مولد النبي 2025

لعل ليلة المولد النبوي 2025 من أهم الليالي التي يترقبها الكثيرون ، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، التي تبدأ من ليلته ، وعن موعد ليلة مولد النبي 2025 ؟، فقد حددها استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ربيع الأول والذي توافق مع الفلك وبناء عليه فإن ليلة المولد النبوي 2025 بدأت مغرب اليوم الأربعاء الموافق 11 من ربيع الأول 1447هـ، و3 من سبتمبر 2025م وتمتد حتي فجر غد الخميس الموافق 12 ربيع الأول و4 من سبتمبر الجاري لعام 2024م، وهو يوم المولد النبوي 2025 .

ماذا تفعل في ليلة مولد النبي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلماء قالوا إن أول علامات دخول الإيمان في قلب المؤمن «رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام».

ونوه بأنه إذا رأى أحدنا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام على هيئته التي وردت بالشمائل فإن ذلك يكون من البشرى ،ولا يعني هذا أن الذي لم ير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على شر بل لم يبشر بعد .

و أوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال ماذا تفعل في ليلة مولد النبي وكيف ترى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في ليلة المولد النبوي الشريف؟، أن أهل العلم قالوا ونهاية هذا أن ترى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظةً، يعني الأولى في الحلم والثانية في اليقظة ، فمن رآه يقظةً ختم له بخير ، فاللهم اجعلنا ممن يرون سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمامه أبدا.. أمين، منوهًا بأنه كان سيدنا المرسي أبو العباس دفين الإسكندرية يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظةً دائما.

واستشهد بما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة »، يعني قد يراني في اليقظة ، ويعني قد يراني قبل وفاته، ويعني قد يراني يوم القيامة، ويعني يوم القيامة ولا نحجب عنه -صلى الله عليه وسلم- فيتشفع فينا ويقول : «يا رب أصحابي أصحابي».

وأردف: إذن فبالنسبة لـ كيف ترى رسول الله في المنام واليقظة، فرؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما تنشأ من حضور القلب، ولذلك قالوا إذا ذكرت الله كثيرًا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام، وكان سيدنا المرسي يقول: «لو غاب عني طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين»، لو غاب عني طرفة يعني معه على طول.

رؤية الرسول في المنام ليلة مولد النبي

ورد عن رؤية الرسول في المنام ليلة مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسُنة النبوية الشريفة أنها حق أي أن رؤية الرسول في المنام حق خاصة إذا كانت لنبي الله -صلى الله عليه وسلم- ، ومناطها إنما هو الصورة.

وقال «جمعة»، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن الله لا يقطع مدده عن المحسنين من عباده ، وأن الله - سبحانه وتعالى - لا يزال ينزل رحماته على عباده، فعن رؤية الرسول في المنام.

و أشار إلى أنه لا يكون محسنًا إلا من كان من أمة المسلمين، ولا يكون محسنًا إلا من اتقى الله في السر والعلن، ولا يكون محسنا إلا من تورع عن حرمات الله، ولا يكون محسنًا إلا من ذكر الله كثيرا، فمن كانت هذه صفته بقيت المبشرات فيه ومنه وله؛ «فيه» بالرؤية الصالحة يراها، و«منه» حيث يذكر الله حين يرى، و«له» حيث يرى الناس الرؤى الصالحة له.

واستشهد بما روي أنه جلس النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى صحابته الكرام وقال لهم: « انقطعت النبوة فلا نبي بعدي ولا رسول»، تخيل الصحابة أن خبر السماء قد انتهى، وأن الوحي قد انتهى.

وتابع: وأن المرجع الأعلى -صلى الله عليه وسلم- لا يكون فينا، فشق ذلك على الصحابة وتكلم بعضهم مع بعض، منهم من يبكى ، ومنهم من قد حزن حزنًا شديدًا، ومنهم من قد اعتزل الناس، عندما تصوروا أن هذا اليقين وأن هذه اللطافة والحلاوة سيحرمون منها خاصة بعد أن ينتقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى.

وبين أنه لذلك عندما انتقل -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى، قالوا : «أنكرنا قلوبنا»، تخيل نفسك وأنت قد انفتحت عليك أبواب السماء ورب العالمين يخاطب نبيه أمامك، وتخيل نفسك وقد أغلق عليك الباب، فشق ذلك على الصحابة، فسلاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «انقطعت النبوة وبقيت المبشرات»، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: « الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له» .

وأضاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلق الرؤيا على النظر؛ نظر البصيرة وعين البصيرة لا على السمع، فيقول -صلى الله عليه وسلم- : «من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي »، نعم الشيطان لا يتمثل بسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مناما ولا يقظة، قال العلماء : علق النبي -صلى الله عليه وسلم- الرؤيا بالنظر والصورة والشكل، لا بالكلام والسمع .

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور، وردت في باب المجربات عن الصالحين، لو فعلها الإنسان قد يمن الله سبحانه وتعالى بأن يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي أحد التراجم يذكر الإمام الذهبي، في ترجمة أحد الصالحين قيل الإمام مالك -رضي الله عنه- تقريبًا، قال كان يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كل ليلة، منوهًا بأن هذا ليس من فراغ وإنما من حبه لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

مجربات لرؤية النبي

ووردت مجربات لرؤية النبي في المنام وفيها أن هناك أهل الله يقولون أن هناك بعض السور، لو فعلها الإنسان قد يمن الله سبحانه وتعالى بأن يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ما تُسمى المجربات، مثل قراءة سورة الإخلاص «قُل هو الله أحد» سبعين مرة، أو قراءة سورة «الكوثر» ألف مرة، أو «سورة المُزمل» 41 مرة.

وورد أن قراءتها تجعل الشخص يرى النبي -صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرطين ألا يكون الإنسان بعيد عن هديه وقليل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم، لا يقترب خلقه وكرمه ومعاملاته عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وجاء أنها ليست من باب الشرع، وإنما هي مجربات عن الصالحين، فعلوا ذلك ورأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وقبل ذلك تعلقوا به وأحبوا سيرته وهديه، وانعكست أخلاقه على أخلاقهم وحياتهم.

أعمال ليلة مولد النبي

ورد أنه عن أعمال ليلة مولد النبي الشريف كان السلف الصالح يحيون ليلة المولد النبوي الشريف بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما نص على إحياء ليلة المولد النبوي الشريف غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي.