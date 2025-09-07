بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية لسعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، في مصر، وسط اهتمام واسع من الراغبين في شراء الذهب والمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية.

وسجلت محلات الصاغة متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5560 جنيها – شراء 5531 جنيها.

عيار 22: بيع 5097 جنيها – شراء 5070 جنيها.

عيار 21: بيع 4865 جنيها – شراء 4840 جنيها.

عيار 18: بيع 4170 جنيها – شراء 4149 جنيها.

عيار 14: بيع 3243 جنيها – شراء 3227 جنيها.

عيار 12: بيع 2780 جنيها – شراء 2766 جنيها.

الأونصة: بيع 172935 جنيها – شراء 172047 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 38920 جنيها – شراء 38720 جنيها.

الأونصة بالدولار: 3586.66 دولار.