عاجل
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية لسعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، في مصر، وسط اهتمام واسع من الراغبين في شراء الذهب والمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية.

 وسجلت محلات الصاغة متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5560 جنيها – شراء 5531 جنيها.

عيار 22: بيع 5097 جنيها – شراء 5070 جنيها.

عيار 21: بيع 4865 جنيها – شراء 4840 جنيها.

عيار 18: بيع 4170 جنيها – شراء 4149 جنيها.

عيار 14: بيع 3243 جنيها – شراء 3227 جنيها.

عيار 12: بيع 2780 جنيها – شراء 2766 جنيها. 

الأونصة: بيع 172935 جنيها – شراء 172047 جنيها. 

الجنيه الذهب: بيع 38920 جنيها – شراء 38720 جنيها.

الأونصة بالدولار: 3586.66 دولار.

