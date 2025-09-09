بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، عند آخر ارتفاع سجلته في نهاية تعاملات الصاغة أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه للبيع، و5577 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب الآن
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 5133 جنيهًا للبيع، و5112 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 21 الآن
سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 4900 جنيه للبيع، و4880 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
وسجل الذهب عيار 18 سعر 4200 جنيه للبيع، و4183 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، و3253 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 2800 جنيه للبيع، و2789 جنيهًا للشراء.
وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 174180 جنيهًا للبيع، و173469 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 39200 جنيه للبيع، و39040 جنيهًا للشراء.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار سعر 3635.97 دولار.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 24
البيع: 5600 جنيه
الشراء: 5577 جنيه
سعر الذهب عيار 22
البيع: 5133 جنيه
الشراء: 5112 جنيه
سعر الذهب عيار 21
البيع: 4900 جنيه
الشراء: 4880 جنيه
سعر الذهب عيار 18
البيع: 4200 جنيه
الشراء: 4183 جنيه
سعر الذهب عيار 14
البيع: 3267 جنيه
الشراء: 3253 جنيه
سعر الذهب عيار 12
البيع: 2800 جنيه
الشراء: 2789 جنيه
سعر الأونصة اليوم
بالجنيه: 174180 للبيع / 173469 للشراء
بالدولار: 3635.97 دولار
سعر الجنيه الذهب
البيع: 39200 جنيه
الشراء: 39040 جنيه