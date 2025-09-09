بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، عند آخر ارتفاع سجلته في نهاية تعاملات الصاغة أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه للبيع، و5577 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 5133 جنيهًا للبيع، و5112 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 4900 جنيه للبيع، و4880 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 18

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4200 جنيه للبيع، و4183 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، و3253 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 2800 جنيه للبيع، و2789 جنيهًا للشراء. 

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 174180 جنيهًا للبيع، و173469 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 39200 جنيه للبيع، و39040 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار سعر 3635.97 دولار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

البيع: 5600 جنيه

الشراء: 5577 جنيه

سعر الذهب عيار 22

البيع: 5133 جنيه

الشراء: 5112 جنيه

سعر الذهب عيار 21

البيع: 4900 جنيه

الشراء: 4880 جنيه

سعر الذهب عيار 18

البيع: 4200 جنيه

الشراء: 4183 جنيه

سعر الذهب عيار 14

البيع: 3267 جنيه

الشراء: 3253 جنيه

سعر الذهب عيار 12

البيع: 2800 جنيه

الشراء: 2789 جنيه

سعر الأونصة اليوم

بالجنيه: 174180 للبيع / 173469 للشراء

بالدولار: 3635.97 دولار

سعر الجنيه الذهب

البيع: 39200 جنيه

الشراء: 39040 جنيه

