سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025

سجل سعر الذهب في مصر زيادة جديدة مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9-9-2-2025، داخل محلات الصاغة المصرية

زيادة الذهب اليوم

وصل معدل زيادة جرام الذهب على مستوي الأعيرة الذهبية نحو 30 جنيه مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

تحركات الذهب

وعلي مدار الأسبوعين الماضيين يستمر تصاعد سعر الذهب في مصر بقيمة تبلغ 260 جنيه على الأقل داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5571 جنيه للبيع و 5600 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4875 جنيه للبيع و 4900 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4178 جنيه للبيع و 4200 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3250 جنيه للبيع و 3266 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39 ألف جنيه للبيع و 39.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقيةالذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3666 دولار للبيع و 3667 دولار للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمي

سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.