قفزة تاريخية.. الذهب يتخطى 3,650 دولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا خلال التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتزايد رهانات الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات واضحة على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب الفوري إلى مستوى قياسي عند 3,654.97 دولار للأوقية، فيما لامست عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر ذروة جديدة عند 3,694.75 دولار للأوقية.

وجاءت قفزة الذهب بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر أغسطس، التي أظهرت أن الاقتصاد بالكاد أضاف وظائف جديدة، مما عزز الاعتقاد بأن الفيدرالي سيتدخل لدعم النمو.

وبحسب أداة "فيدووتش"، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 92.4% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر، مقابل 7.6% فقط لاحتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وأبدى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استعدادهم لخفض الفائدة إذا استمر ضعف سوق العمل، لكنهم في الوقت ذاته أعربوا عن حذرهم تجاه مخاطر التضخم.

وتعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن أيضا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وذلك بعد أن لوحت واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على روسيا إثر هجوم جديد على أوكرانيا.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس، لقياس ما إذا كانت الضغوط السعرية ستزداد، لا سيما مع دخول معظم التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ الشهر الماضي.

