وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
خدمات

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 7-9-2025 في تداولات سوق الصاغة، بعد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية تجاوزت 300 جنيه للجرام من عيار 21 والذي يتخطى 5000 جنيه بالمصنيعة.

ويأتي الاستقرار الحذر نتيجة توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية، مع ترقب المستثمرين لاستئناف التعاملات غدًا الاثنين وسط توقعات بتراجع الفائدة الأمريكية واستقرار الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا نحو 4865 جنيهًا بدون المصنعية، فيما ارتفع سعره شامل المصنعية إلى ما يزيد 5000 جنيه للجرام، مع اختلاف المصنعية بين 100 و300 جنيه للجرام حسب محل الصاغة. 

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

هذا الاستقرار جاء وسط هدوء حركة الشراء مع نشاط محدود في المبيعات لجني الأرباح ومتابعة المستثمرين للسعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم 7/9/2025

سعر جرام الذهب عيار 24: الأعلى سعرًا في مصر، استقر اليوم عند 5560 جنيهًا للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل نحو 4170 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا في الوجه البحري والقاهرة

سعر الجنيه الذهب: حافظ على مستوياته الأسبوعية، مسجلًا 38920 جنيهًا بدون المصنعية

أسعار الذهب في مصر

أكد الخبراء أن أسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر بأسعار الأونصة العالمية، وحركة الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية الدولية بما في ذلك قرارات الفائدة الأمريكية وحرب الرسوم التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، حيث تساهم هذه العوامل في تقلب الأسعار بشكل يومي.

تداولات السوق وأجواء الشراء

شهدت محلات الصاغعة اليوم حركة متوازنة، حيث تركزت عمليات البيع والشراء على الذهب عيار 21 و18 نظرًا لسهولة تداولها وكثرة الطلب عليها من قبل المستثمرين والمستهلكين.

أسعار الذهب اليوم الأحد 7-9-2025

نوع الذهبالسعر بالجنيه (بدون مصنعية)
عيار 245560
عيار 214865
عيار 184170
جنيه الذهب38920

توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة

يتوقع محللو السوق استمرار استقرار أسعار الذهب على المدى القصير، مع إمكانية حدوث تحركات طفيفة بعد استئناف التداولات الدولية للأونصة، إلى جانب متابعة المستثمرين لقرار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الدولار والذهب عالميًا.

