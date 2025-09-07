هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: سجل سعر الجرام 4174 جنيهًا مصريًا.

عيار 21: بلغ سعر الجرام 4870 جنيهًا مصريًا.

عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 5566 جنيهًا مصريًا.

الجنيه الذهب: سجل 38960 جنيهًا مصريًا.

وينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع الذهب، ومراقبة التقلبات العالمية في أسعار الذهب، خاصة مع الأحداث الاقتصادية الكبرى.