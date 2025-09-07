قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم

أخبار تهمك
أخبار تهمك
محمود محسن

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

 درجات الحرارة اليوم  

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى والصغرى

القاهرة 33 

الإسكندرية 30 

شرم الشيخ 37

مطروح 30 

أسوان 40 

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025
رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: سجل سعر الجرام 4174 جنيهًا مصريًا.

عيار 21: بلغ سعر الجرام 4870 جنيهًا مصريًا.

عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 5566 جنيهًا مصريًا.

الجنيه الذهب: سجل 38960 جنيهًا مصريًا.

وينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع الذهب، ومراقبة التقلبات العالمية في أسعار الذهب، خاصة مع الأحداث الاقتصادية الكبرى.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025
رصد برنامج  "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا على معظم العملات مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار صرف العملات اليوم:

الدولار الأمريكي:

شراء: 48.51 جنيه

بيع: 48.65 جنيه

اليورو:

شراء: 56.49 جنيه

بيع: 56.56 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 65.03 جنيه

بيع: 65.22 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 12.93 جنيه

بيع: 12.96 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 158.55 جنيه

بيع: 159.04 جنيه

أسعار الذهب الدولار الجنيه وحالة الطقس درجات الحرارة

