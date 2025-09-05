شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 23

6 أكتوبر 37 - 24

بنها 35 - 24

دمنهور 35 - 23

وادي النطرون 36 - 24

كفر الشيخ 36 - 24

المنصورة 35 -24

الزقازيق 36 - 25

شبين الكوم 35 - 24

طنطا 35 - 23