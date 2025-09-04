حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4-9- 2025، والذي كشف أن اليوم هناك انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الخميس 5-9- 2025



العظمى والصغرى

القاهرة 35 25

بورسعيد 32 25

الإسكندرية 32 24

مطروح 30 22

شلاتين 38 26

حلايب 33 27

أسوان 42 28

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 42 30

تونس 33 23

الدوحة 38 32

بيروت 31 27

طرابلس 30 24

القدس 29 19

الخرطوم 38 26

انتعاش.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تظل حول إلى أعلي من المعدلات الطبيعية لها، مشيرة إلى أن المعدلات المناخية بشهر سبتمبر تكون أقل من شهري يوليو ويونيو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم مشمسة وقيم درجات الحرارة فترة النهار من المفترض أن تكون أعلي من المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام ولكن بأرقام طفيفة جدا بحوالي من درجة إلى درجتين، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتكون أعلي فى محافظات الجنوب ولكن تقل نسب الرطوبة، وتزيد لدي محافظات البحر المتوسط.

وتابعت: “زيادة نسب الرطوبة خلال هذه الأيام هي التي تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى أربع درجتين، لتصل المحسوسة إلى 37 و38 درجة بالقاهرة الكبري، ومع غياب أشعة الشمس هناك إجواء مائلة للحرارة رطبة، وبدأنا نشعر بالإعتدال خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وتنخفض درجات الحرارة، خاصة خارج المنازل وفى الأماكن المفتوحة”.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية مؤثرة وقد تكون كثيفة على الطرق فى الأماكن الساحلية، ولكنها لا تؤثر على حالة المرور وتختفي سريعا.