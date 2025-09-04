قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
توك شو

حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4-9- 2025، والذي كشف أن اليوم هناك انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الخميس 5-9- 2025

العظمى والصغرى

القاهرة  35  25

بورسعيد 32  25

الإسكندرية 32  24

مطروح  30  22

شلاتين 38  26

حلايب 33   27

أسوان  42   28

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 42  30

تونس 33  23

الدوحة  38  32

بيروت 31 27

طرابلس 30  24

القدس 29  19

الخرطوم 38  26

انتعاش.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم
 

أكدت الدكتورة  منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تظل حول إلى أعلي من المعدلات الطبيعية لها، مشيرة إلى أن المعدلات المناخية بشهر سبتمبر تكون أقل من شهري يوليو ويونيو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم مشمسة وقيم درجات الحرارة فترة النهار من المفترض أن تكون أعلي من المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام ولكن بأرقام طفيفة جدا بحوالي من درجة إلى درجتين، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتكون أعلي فى محافظات الجنوب ولكن تقل نسب الرطوبة، وتزيد لدي محافظات البحر المتوسط.

وتابعت: “زيادة نسب الرطوبة خلال هذه الأيام هي التي تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى أربع درجتين، لتصل المحسوسة إلى 37 و38 درجة بالقاهرة الكبري، ومع غياب أشعة الشمس هناك إجواء مائلة للحرارة رطبة، وبدأنا نشعر بالإعتدال خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وتنخفض درجات الحرارة، خاصة خارج المنازل وفى الأماكن المفتوحة”.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية مؤثرة وقد تكون كثيفة على الطرق فى الأماكن الساحلية، ولكنها لا تؤثر على حالة المرور وتختفي سريعا.

الأرصاد السواحل الشمالية جنوب سيناء درجات الحرارة الإسكندرية

