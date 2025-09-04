قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل
غرف عمليات مجهزة ومعدات طبية وأدوية تدخل لأول مرة غزة
إسرائيل ترفض دخول 430 صنفاً غذائيا ودوائياً إلى قطاع غزة
مولد النبي اليوم.. هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فردده إلى المغرب
64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات
موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـ"حملة لتشويه روسيا"
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
هل تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

امطار رعديه
امطار رعديه
محمود نوفل

توقّع خبراء الأرصاد أن تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

ووفق التقرير الصادر عن  المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس اليوم ؛ فمن المتوقع أن تشهد مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، هطول أمطار رعدية تتىوح مابين المتوسطة الخفيفة .

كما لم يستبعد التقرير  تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ونبه التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 42كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط, ومن المتر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

السعودية الأرصاد السعودية طقس المملكة أمطار رعدية الخليج العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

احمد شوبير

لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

عطار

عطار يطرح أغنية “شوية شوية” بموسيقى مغربية

نيرمين الفقي

بفستان أزرق أنيق.. أحدث ظهور لـ نيرمين الفقي

بالصور

السر في التتبيلة.. تحضير الفراخ الكرانشي خطوة بخطوة

سر التتبيلة و خطوة بخطوة لتحضير الفراخ الكرانشي
سر التتبيلة و خطوة بخطوة لتحضير الفراخ الكرانشي
سر التتبيلة و خطوة بخطوة لتحضير الفراخ الكرانشي

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:
أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:
أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل

بالأصفر الكناري.. مي سليم تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

مى سليم
مى سليم
مى سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد