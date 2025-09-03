قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

الطقس
الطقس
محمد غالي

مع اقتراب فصل الشتاء، تزايدت خلال الأيام الماضية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن البلاد ستشهد شتاء قاسيا غير مسبوق منذ عشرين عاما، مع توقعات بحدوث موجات صقيع قوية خلال موسم 2025/2026.

هل نستقبل شتاء لم نشهده منذ 20 عاما؟ الأرصاد تكشف

الطقس

ومن جانبها، نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يمكن التنبؤ بحالة الطقس لعدة أشهر مقبلة، وأن ما يتم تداوله من توقعات طويلة الأجل مجرد شائعات لا تستند إلى أي أساس علمي. 

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما

وشددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها فقط، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالطقس.

تفاصيل حالة الطقس

أوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد اليوم استمرارا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون حارا ورطبا على السواحل الشمالية. 

أما ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة ورطب على مختلف الأنحاء.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه لتجنب الإجهاد الحراري، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، على بعض مناطق جنوب سيناء خاصة سانت كاترين وأبوسمبل، وكذلك على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري.

وأكدت الأرصاد أن متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية عبر قنواتها الرسمية هو السبيل الأمثل للتعرف على المستجدات بشأن حالة الطقس، خصوصا مع التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرها حول حالة الطقس غدا الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا وصباحا طقس مائل للحرارة ورطب على مختلف المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة: رياح نشطة بسرعة تصل إلى 32 كم/ساعة.

السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد: رياح نشطة بسرعة تصل إلى 34 كم/ساعة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والصحراء الغربية: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أحيانا، مع نشاط للرياح بسرعة 32 كم/ساعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 24
العاصمة الإدارية: العظمى 36 والصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 24
العلمين الجديدة: العظمى 31 والصغرى 23
مطروح: العظمى 31 والصغرى 23
بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 27
الإسماعيلية: العظمى 37 والصغرى 24
العريش: العظمى 33 والصغرى 25
رأس سدر: العظمى 36 والصغرى 25
شرم الشيخ: العظمى 39 والصغرى 28
الغردقة: العظمى 38 والصغرى 28
الأقصر: العظمى 41 والصغرى 27
أسوان: العظمى 42 والصغرى 28

حالة الملاحة البحرية

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وأكدت الأرصاد أهمية توخي الحذر من ارتفاع درجات الحرارة، مع تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة في جنوب البلاد وسيناء حيث تسود أجواء شديدة الحرارة.

فصل الشتاء الشتاء مواقع التواصل الاجتماعي موجات صقيع قوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جانب من الحادث

إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب من شقة بالتبين

طفل المرور

غداً .. أولى جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم

محكمة

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة لوحات إحدى السيارات بالجيزة

بالصور

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد