مع اقتراب فصل الشتاء، تزايدت خلال الأيام الماضية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن البلاد ستشهد شتاء قاسيا غير مسبوق منذ عشرين عاما، مع توقعات بحدوث موجات صقيع قوية خلال موسم 2025/2026.

هل نستقبل شتاء لم نشهده منذ 20 عاما؟ الأرصاد تكشف

الطقس

ومن جانبها، نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يمكن التنبؤ بحالة الطقس لعدة أشهر مقبلة، وأن ما يتم تداوله من توقعات طويلة الأجل مجرد شائعات لا تستند إلى أي أساس علمي.

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما

وشددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها فقط، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالطقس.

تفاصيل حالة الطقس

أوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد اليوم استمرارا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون حارا ورطبا على السواحل الشمالية.

أما ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة ورطب على مختلف الأنحاء.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه لتجنب الإجهاد الحراري، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، على بعض مناطق جنوب سيناء خاصة سانت كاترين وأبوسمبل، وكذلك على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري.

وأكدت الأرصاد أن متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية عبر قنواتها الرسمية هو السبيل الأمثل للتعرف على المستجدات بشأن حالة الطقس، خصوصا مع التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرها حول حالة الطقس غدا الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا وصباحا طقس مائل للحرارة ورطب على مختلف المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة: رياح نشطة بسرعة تصل إلى 32 كم/ساعة.

السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد: رياح نشطة بسرعة تصل إلى 34 كم/ساعة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والصحراء الغربية: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أحيانا، مع نشاط للرياح بسرعة 32 كم/ساعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 24

العاصمة الإدارية: العظمى 36 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 24

العلمين الجديدة: العظمى 31 والصغرى 23

مطروح: العظمى 31 والصغرى 23

بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 27

الإسماعيلية: العظمى 37 والصغرى 24

العريش: العظمى 33 والصغرى 25

رأس سدر: العظمى 36 والصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 39 والصغرى 28

الغردقة: العظمى 38 والصغرى 28

الأقصر: العظمى 41 والصغرى 27

أسوان: العظمى 42 والصغرى 28

حالة الملاحة البحرية

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وأكدت الأرصاد أهمية توخي الحذر من ارتفاع درجات الحرارة، مع تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة في جنوب البلاد وسيناء حيث تسود أجواء شديدة الحرارة.