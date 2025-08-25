قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد فصل الشتاء
موعد فصل الشتاء
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث موعد فصل الشتاء خاصة في طول ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الذي شهد موجات حارة متكررة، ويترقب محبي الشتاء موعد انتهاء فصل الصيف واعتدال حال الطقس وصولاً إلى فصل الشتاء المفضل لديهم . 

متى يبدأ فصل الشتاء؟ 

سينطلق فصل الشتاء 2026 في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

كام يوم باقي على فصل الشتاء ؟ 

من الآن وحتى ٢١ ديسمبر، يتبقى حوالي ٨٧ يوما على بداية فصل الشتاء في مصر، حيث أننا في أواخر أغسطس، و الشتاء يحل في أواخر ديسمبر المقبل ، اي يتبقي أقل من ثلاثة أشهر على موعد فصل الشتاء رسمياً. 

موعد فصل الشتاء

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر منتصف الليل من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، ومع بدايته سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، إذ ستصبح الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

موعد انتهاء فصل الصيف ٢٠٢٥ 

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، اي الشهر المقبل .  
 

 موعد بدء الخريف في مصر 2025 


وبعد انتهاء فصل الصيف رسميا، ندخل في فصل الخريف حيث درجات الحرارة المعتدلة ، ووفقا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف الاثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ثم يعقبه فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

موعد فصل الشتاء موعد بداية الشتاء شتاء ٢٠٢٦ موعد انتهاء فصل الصيف نهاية الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد العذراء والمناولة الاحتفالية برعية مار جرجس بحجازة

الفريق الطبي

إنقاذ حياة طفل رضيع من عيوب خلقية خطيرة بمستشفى أطفال بنها التخصصي

رسامة دياكون جديد

رسامة دياكون جديد بإيبارشية أبو قرقاص على يد الأنبا فيلوباتير

بالصور

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد