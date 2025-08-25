موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟

ارتفعت معدلات البحث موعد فصل الشتاء خاصة في طول ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الذي شهد موجات حارة متكررة، ويترقب محبي الشتاء موعد انتهاء فصل الصيف واعتدال حال الطقس وصولاً إلى فصل الشتاء المفضل لديهم .

متى يبدأ فصل الشتاء؟

سينطلق فصل الشتاء 2026 في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

كام يوم باقي على فصل الشتاء ؟

من الآن وحتى ٢١ ديسمبر، يتبقى حوالي ٨٧ يوما على بداية فصل الشتاء في مصر، حيث أننا في أواخر أغسطس، و الشتاء يحل في أواخر ديسمبر المقبل ، اي يتبقي أقل من ثلاثة أشهر على موعد فصل الشتاء رسمياً.

موعد فصل الشتاء

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر منتصف الليل من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، ومع بدايته سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، إذ ستصبح الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة 31 أكتوبر المقبل، الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

موعد انتهاء فصل الصيف ٢٠٢٥

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، اي الشهر المقبل .



موعد بدء الخريف في مصر 2025



وبعد انتهاء فصل الصيف رسميا، ندخل في فصل الخريف حيث درجات الحرارة المعتدلة ، ووفقا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف الاثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ثم يعقبه فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.