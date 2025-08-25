موعد نهاية فصل الصيف 2025 رسمياً

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، يبحث الكثير عن موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً خاصة في ظل ارتفاعاً درجات الحرارة التي تشهدها حالة الطقس و الموجات الحارة المتكررة في صيف ٢٠٢٥.

موعد انتهاء فصل الصيف2025

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، اي الشهر المقبل .



موعد بدء الخريف في مصر 2025



وبعد انتهاء فصل الصيف رسميا، ندخل في فصل الخريف حيث درجات الحرارة المعتدلة ، ووفقا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف الاثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ثم يعقبه فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

انتهاء فصل الصيف

متى ينتهي فصل الصيف في مصر؟

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فصل الصيف أوشك على الانتهاء مناخيًا وجغرافيًا، بعد أقل من 4 أسابيع من الآن.

وأوضحت الأرصاد أنّ الموجات الحارة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة على وشك الانتهاء المناخي تقريبًا، حيث انتهت فترات أكثر الأوقات الحرارية، مع بداية الأسابيع الأخيرة من الصيف.

باقي كام يوم على انتهاء الصيف؟

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّنا في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف، حيث انتهت ذروة الفصل جغرافيًا ومناخيًا بالفعل.

موعد نهاية الصيف

وأشارت إلى أن مشيرة إلى أنّ موعد انتهاء فصل الصيف سيكون بعد نحو 25 يومًا من الآن، يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر المقبل، ويبدأ فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر، الذي يعتبر أحد الشهور الانتقالية بين الصيف والشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر، ثم يبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل.



موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

لا يرتبط الانتقال بين الفصول فقط بالتغيرات المناخية، بل يشمل أيضًا التغير في التوقيت، حيث يترقب الكثيرون موعد بدء التوقيت الشتوي 2025، بعد أن جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي، الجمعة الأخيرة من الشهر.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 30 أكتوبر المقبل، ليبدأ التوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.





