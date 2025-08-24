موعد إنتهاء فصل الصيف وتراجع درجات الحرارة

يتابع عدد كبير من المواطنون موعد انتهاء فصل الصيف وتراجع درجات الحرارة، استعدادا لقدوم الخريف، الفصل الذي يتميز باعتدال الطقس وتراجع درجات الحرارة وازدياد ساعات الليل.

موعد انتهاء فصل الصيف وتراجع درجات الحرارة

ينتهي فصل الصيف رسميا يوم 21 سبتمبر 2025، ويبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر 2025 مع حدوث الاعتدال الخريفي.

ومن مميزات فصل الخريف تساوى طول الليل والنهار تقريبا، ومع هذا التغير تبدأ الأجواء المعتدلة، ليكون الخريف فصلا انتقاليا يربط بين الصيف والشتاء.

موعد تراجع درجات الحرارة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرا يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، والذي يعد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، حيث أشارت خرائط التنبؤات الجوية إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، تحديدا يومي السبت 23 أغسطس والأحد 24 أغسطس.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 37 إلى 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تتراوح من 32 إلى 33 درجة مئوية.

جنوب البلاد: تتراوح من 39 إلى 43 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا.

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 29 درجة.

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

واوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تستمر درجات الحراره بالارتفاع، نظرا لوجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا<

واضافت أن درجات الحرارة أعلي من المتوقع بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

واضافت أن الأجواء نهارا شديدة الحرارة رطبة فى معظم المحافظات الداخلية، وحارة رطبة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ولكن عظمي الرطوبة تكون خلال تلك الفترة، وبالتالي الإحساس بالطقس يكون مائل للحرارة رطب، مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية.