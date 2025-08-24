موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة

يترقب الملايين موعد انتهاء الصيف فلكيا و موعد انكسار الموجة الحارة، حيث ان نهاية فصل الصيف 2025، لم يتبق عليها سوى أقل من شهر.

موعد انتهاء الصيف فلكيًا

ووفقًا للحسابات الفلكية، فقد بدأ الصيف يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025 ليستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.



هذا الفصل الذي تميز بالموجات الحارة القاسية، يقترب من نهايته، ليفسح المجال لفصل جديد يحمل سمات مختلفة تمامًا.

موعد بداية الخريف 2025

مع انقضاء فصل الصيف، يحل فصل الخريف رسميًا يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 ليستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

ويعتبر الخريف مرحلة انتقالية هامة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وتودع مصر موجات الحر الشديدة التي سيطرت على أجواء شهري يوليو وأغسطس.

ويتميز الخريف عادة بتقلبات جوية، حيث يجمع بين نسائم لطيفة نهارًا وبرودة نسبية ليلًا.

بداية فصل الشتاء

ومع نهاية الخريف، يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ليستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ومع حلول الشتاء تبدأ الأجواء الباردة في السيطرة بشكل أوضح، ويشعر المصريون بفوارق ملحوظة في درجات الحرارة بين الليل والنهار، خاصة في المحافظات الشمالية والساحلية.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

لا يرتبط الانتقال بين الفصول فقط بالتغيرات المناخية، بل يشمل أيضًا التغير في التوقيت، حيث يترقب الكثيرون موعد بدء التوقيت الشتوي 2025، بعد أن جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي، الجمعة الأخيرة من الشهر.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 30 أكتوبر المقبل، ليبدأ التوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

الانقلاب الصيفي وظواهره الفلكية

يُعد الانقلاب الصيفي من أبرز الظواهر الفلكية التي تميز فصل الصيف، حيث تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمال السماء.

يحدث ذلك عندما يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس بزاوية 23.5 درجة، وهو ما يؤدي إلى أطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الشمالي، في المقابل، يعيش النصف الجنوبي من الأرض أقصر نهار وأطول ليل في نفس التوقيت.

لماذا يتغير موعد الانقلاب الصيفي كل عام؟

رغم أن الانقلاب الصيفي يحدث في موعد ثابت نسبيًا بين 20 و22 يونيو من كل عام، إلا أن تاريخه يختلف قليلًا بسبب عوامل عدة، أبرزها:

الفرق بين التقويم الميلادي (365 يومًا) والسنة المدارية (365.242199 يومًا)

إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات لتعويض الفارق

تأثير قوى الجاذبية للقمر والكواكب

التغيرات الطفيفة في دوران الأرض

هذه العوامل تجعل بداية الصيف تختلف بين عام وآخر بفارق يوم أو يومين.

تراجع الموجات الحارة وتحسن نسبي في الأجواء

مع اقتراب سبتمبر، تشير التوقعات إلى بدء تحسن تدريجي في الطقس، خاصة خلال نهايات أغسطس بحسب الأرصاد.

ويتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي، وتعود الرياح الشمالية المعتدلة لتؤثر بشكل أكبر على الأجواء.

ومع بقاء 29 يومًا فقط على بداية فصل الخريف فلكيًا، تبدأ البلاد في العد التنازلي نحو اعتدال الأجواء وانكسار حر الصيف القاسي، استعدادًا لفصل أكثر اعتدالًا، حيث تنتهى الموجة الحراة اليوم وتبدأ درجات الحرارة في التراجع بدءا من الغد لتسجل نحو 35 درجة على القاهرة بعد أن سجلت 39 المحسوسة.