ألعاب الصيف.. صاحبة السعادة تستضيف مجموعة من الفنانين الشباب وصانعي المحتوى

في أجواء مليئة بالمرح والبهجة، تقدم الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، الأحد المقبل، حلقة خاصة بعنوان "ألعاب الصيف"، حيث تلتقي بمجموعة مميزة من الشباب المبدعين وصنّاع المحتوى.



يستضيف البرنامج كل من بولا صموئيل، ريم نبيل، أحمد حسن، وأحمد مجدي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب الذين يتركون بصمتهم على الساحة الفنية وهم: يارا السكري، فدوى عابد، ألحان المهدي، وأمجد الحجار.

تتناول الحلقة أجواء الصيف وذكريات الألعاب التي صنعت لحظات البهجة والضحك كما تسلط الضوء على إبداعات الجيل الجديد سواء في صناعة المحتوى أو في مجالات الفن المختلفة لتخرج بروح شبابية مبهجة تعكس رسالة البرنامج في الاحتفاء بالمواهب وتقديم طاقة إيجابية للجمهور العربي والمصري.