فن وثقافة

الموسيقار محمد علي سليمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

أنغام
أنغام

قال الموسيقار محمد علي سليمان إن ابنته أنغام لم تدخل لغرفة العناية المركزة، وما زالت في غرفتها العادية.

وأضاف الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريح لـ “صدى البلد” إن حالة أنغام لم تتدهور، كما يشاع، "لكن الألم ما زال مستمرا، وهو أمر طبيعي بعد العملية".

ورجح الموسيقار محمد علي سليمان مغادرة ابنته المستشفى خلال أيام إن شاء الله، داعيا جمهورها ومحبيها للدعاء لها.

وعلق الإعلامي محمود سعد على الشائعات والمبالغات التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن حالة الفنانة أنغام.

وقال محمود سعد، في فيديو مباشر له عبر “فيسبوك” غاضباً من الشائعات: "أنغام بتمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للتمادي في أخبار غير حقيقية ومحتاجة فقط للدعاء".

وأكد محمود سعد أنه يتواصل يومياً مع مديرة أعمال أنغام للاطمئنان عليها ومعرفة تطورات حالتها بصفته الشخصية قبل العملية. 

وأوضح أن من يرغب في معرفة آخر الأخبار يمكنه التواصل معه في أي وقت.

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

ورغم ذلك، لاحظ الأطباء أن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.

الموسيقار محمد علي سليمان محمد علي سليمان أنغام مرض أنغام

