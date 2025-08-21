ماليش صفحات على فيسبوك.. أرملة جورج سيدهم تكشف تفاصيل النصب باسمها على فيسبوكl خاص

كشفت ليندا أرملة الفنان جورج سيدهم عن تفاصيل بلاغها ضد منتحل شخصيتها عبر موقع فيسبوك.

وقالت ليندا ارملة الفنان الراحل جورج سيده كشفت السيدة ليندا جورج سيدهم عن تفاصيل بلاغها ضد منتحل شخصيتها عبر موقع فيسبوك. سيدهم في تصريحات خاصة لصدي البلد: البلاغ الذي تقدمت به مع نهاية شهر يوليو الماضي، ولم يتم حتي الان القبض علي الذي بنتخل شخصيتي عبر موقع فيسبوك، ويقوم بطلب مساعدات وتبرعات بأسمي.

واستكملت ليندا جورج سيدهم: البلاغ كنت قد اقدمت به منذ عدة أسابيع، واناشد الجهات المختصة بسرعة التحرك لضبط هذا الشخص ومحاسبته، فقد فوجئت انه ينتحل شخصيتي وقام بتدشين صفحة علي موقع فيسبوم باسمي، وانا لا أملك اي صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول ليندا أرملة جورج سيدهم: الشخص الذي يقوم بذلك يطلب من بعض الاصدقاء ان يقوموا بتحويل مبالغ مالي عبر ارقام علي تطبيق انستا باي .