موسكو تُصدر أول خريطة لمترو الأنفاق باللغة العربية لتسهيل تنقّل السياح العرب

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها، أعلنت هيئة النقل في موسكو عن إصدار خريطة لمترو الأنفاق باللغة العربية، وذلك ضمن جهود المدينة لتوفير بيئة سياحية أكثر سهولة وراحة للزوار من الدول العربية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، حسين مشيك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة موسعة لجذب السياح العرب، عبر توفير خدمات تواصل مرئي ومكتوب بلغتهم الأم، بما يسهم في تحسين تجربتهم داخل العاصمة الروسية.

وأوضح أن الخريطة تهدف إلى تسهيل التنقلات اليومية للسياح العرب بين أبرز المعالم السياحية، خاصة مع تعقيد شبكة المترو في موسكو وكثرة محطاتها. وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً من الزوار العرب، الذين أشادوا بالمبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة خلال فصل الصيف، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من دول الخليج، ما يدفع السيّاح للبحث عن وجهات أكثر اعتدالاً في الطقس.