زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب أو الدخول في محادثات جوهرية.

كييف تسعى لتفاهمات حول الضمانات الأمنية خلال 10 أيام

أوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى للتوصل إلى تفاهم حول الضمانات الأمنية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أيام، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص تحقيق السلام.

احتمالية عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين في سويسرا أو النمسا أو تركيا

أكد الرئيس الأوكراني أن اللقاء المحتمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يتم في أحد هذه البلدان الثلاثة، مشيراً إلى أن الأماكن المطروحة تتسم بالحيادية والدور الدبلوماسي المهم.