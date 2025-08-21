موسكو ترحب بالسياح العرب بحملة دعائية ولافتات ترحيبية باللغة العربية

أطلقت سلطات العاصمة الروسية موسكو حملة ترويجية جديدة موجهة إلى السياح العرب، بهدف تنشيط حركة السياحة وتعزيز جاذبية المدينة خلال موسم الصيف.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، حسين مشيك، إن الحملة تضمنت نشر لافتات وملصقات ترحيبية في الشوارع ومحطات المترو، كُتب عليها "أهلاً بكم في موسكو" باللغة العربية، إلى جانب رموز ثقافية تعبّر عن التلاقي الحضاري بين الشرق والغرب، من أبرزها الدلّة العربية التي ترمز إلى الثقافة الخليجية، ودمية الماتروشكا الروسية الشهيرة.

وأشار مشيك إلى أن هذه الحملة تهدف إلى إظهار الانفتاح الثقافي لموسكو، وتقديم صورة ترحيبية للسائح العربي، في إطار سعي روسيا لتنويع أسواقها السياحية وجذب مزيد من الزوار من منطقة الشرق الأوسط.