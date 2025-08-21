موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية

أطلقت سلطات العاصمة الروسية موسكو حملة دعائية تستهدف تعزيز السياحة العربية، حيث تم وضع ملصقات ولافتات ترحيبية باللغة العربية في الشوارع ومحطات المترو، تحمل عبارة "أهلًا بكم في موسكو"، إلى جانب رموز ثقافية تجمع بين الشرق والغرب.

دلّة عربية وماتروشكا روسية: رموز للتقارب الثقافي

تضمنت الملصقات صورًا معبرة مثل الدلّة العربية، التي ترمز للثقافة الخليجية، والماتروشكا الروسية الشهيرة، في رسالة رمزية تعكس رغبة موسكو في بناء جسور ثقافية وإنسانية مع العالم العربي.

خريطة مترو باللغة العربية لأول مرة

كجزء من الحملة، أعلنت هيئة النقل في موسكو عن إصدار خريطة لمترو الأنفاق مكتوبة باللغة العربية، لتسهيل تنقل الزوار العرب وتعزيز شعورهم بالترحيب والانتماء خلال زيارتهم للمدينة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" حسين مشيك، بأن الحملة لاقت تفاعلًا كبيرًا من السياح العرب، حيث التقط كثيرون صورًا بجانب الملصقات ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس نجاح المبادرة في تعزيز جاذبية موسكو كوجهة سياحية مميزة، خاصة في فصل الصيف.