خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
فن وثقافة

بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

جورج سيدهم وارملته
جورج سيدهم وارملته
أحمد البهى

نشرت ليندا أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، عن انتحال احدي الاشخاص شخصيتها عبر موقع فيسبوك، وطلب مساعدات مالية وتبرعات من معارفها. 

وكشفت ليندا جورج سيدهم ان ليس لها علاقه بالصفحة التي تنتحل شخصيتها وتطلب مبالغ مالية كمساعدات وتبرعات من اصدقائها ومعارفها وعائلتها، مؤكده انها تقدمت ببلاغ ضدهم لان هذا الامر يسىء اليها ولاسم الفنان جورج سيدهم. 

الفنان الكبير جورج سيدهم، أحد أبرز أعمدة الكوميديا المصرية الذى أبدع فى رسم البسمة على وجوه الملايين بموهبته الفريدة وضحكته المميزة.

وتميز “سيدهم” بأسلوبه الفني الخاص، ولكن شهرته زادت وتألقت عندما انضم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح إلى جانب الفنانين سمير غانم والضيف أحمد، حيث قدموا معا أعمالا شكلت جزءا من تاريخ الكوميديا فى مصر، حتي لقب بملاك البسمة.

بدأ “سيدهم” رحلته الفنية من المسرح، ثم انتقل إلى السينما، حيث قدم أعمالا مؤثرة تركت بسمة لدي الجمهور، وأبدع فى أداء العديد من الأدوار الكوميدية، كما كانت لديه موهبة تقليد الشخصيات، التي ظهرت بقوة معه فى مرحلة الثانوية.

أما بدايته التليفزيونية بدأت من خلال فقرة الشحاتين حول العالم مع سمير غانم والضيف أحمد.

ليندا أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم جورج سيدهم الفنان الراحل جورج سيدهم

