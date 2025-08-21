بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

نشرت ليندا أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، عن انتحال احدي الاشخاص شخصيتها عبر موقع فيسبوك، وطلب مساعدات مالية وتبرعات من معارفها.

وكشفت ليندا جورج سيدهم ان ليس لها علاقه بالصفحة التي تنتحل شخصيتها وتطلب مبالغ مالية كمساعدات وتبرعات من اصدقائها ومعارفها وعائلتها، مؤكده انها تقدمت ببلاغ ضدهم لان هذا الامر يسىء اليها ولاسم الفنان جورج سيدهم.

الفنان الكبير جورج سيدهم، أحد أبرز أعمدة الكوميديا المصرية الذى أبدع فى رسم البسمة على وجوه الملايين بموهبته الفريدة وضحكته المميزة.

وتميز “سيدهم” بأسلوبه الفني الخاص، ولكن شهرته زادت وتألقت عندما انضم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح إلى جانب الفنانين سمير غانم والضيف أحمد، حيث قدموا معا أعمالا شكلت جزءا من تاريخ الكوميديا فى مصر، حتي لقب بملاك البسمة.

بدأ “سيدهم” رحلته الفنية من المسرح، ثم انتقل إلى السينما، حيث قدم أعمالا مؤثرة تركت بسمة لدي الجمهور، وأبدع فى أداء العديد من الأدوار الكوميدية، كما كانت لديه موهبة تقليد الشخصيات، التي ظهرت بقوة معه فى مرحلة الثانوية.

أما بدايته التليفزيونية بدأت من خلال فقرة الشحاتين حول العالم مع سمير غانم والضيف أحمد.