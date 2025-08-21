أول ظهور لطفلة وائل كفوري من زوجته الثانية.. شاهد

شارك الفنان وائل كفوري، خبر ميلاد طفلته الجديدة مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب وائل كفوري على صورة لطفلته: "لكلّ مين كَتَب كلمة، بَعت وردة، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال اللي عايزين".

وائل كفوري

زواج وائل كفوري كان دائما محل استفسار من عشاقه ومحبيه، خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة.

من هي شانا عبود؟

شانا عبود هي سيدة أعمال لبنانية، وتحديدًا تعمل في القطاع المصرفي، ولدت في لبنان عام 1986.

وتشير بعض المعلومات المتداولة، وإن لم تُؤكد بشكل قاطع من مصادر سابقة، إلى أنها مطلقة ولديها طفل واحد، تُعرف شانا عبود بحرصها الشديد على الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الأضواء.