سعر الدولار اليوم 20-8-2025 في البنوك
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
فن وثقافة

القصة الكاملة للزواج السري.. وائل كفوري يرزق بطفلته الأولى من زوجته الجديدة

وائل كفوري وشانا عبود
وائل كفوري وشانا عبود
أحمد إبراهيم

أثار الفنان وائل كفوري حالة من الجدل الواسع فى السنوات الأخيرة وتحديدا بعد ارتباطه سرًا من شانا عبود واستقباله منذ أيام قليلة مولودته الأولى كلوفي. 

ونرصد فى التقرير التالى قصة الزواج السرى للفنان وائل كفوري من سيدة الأعمال شانا عبود. 

زواج وائل كفوري كان دائما محل استفسار من عشاقه ومحبيه، خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة، لكن الفنان اللبناني لم يحرك ساكنا حتي كشف المستور عنه هدية عيد ميلاد الإعلامى نيشان. 

نيشان يفضح الزواج السري

نشر نيشان يوم الاثنين 26 مايو 2025، مقطع فيديو عبر حسابه على إكس يظهر فيه باقة زهور بيضاء من نوع الأوركيد، مرفقة ببطاقة معايدة موقعة من وائل كفوري وشانا عبود، وجاءت نص الرسالة الموجهة لنيشان: “أطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد لأطيب قلب، مع أصدق الأمنيات لك بكل الخير.”

 وعلّق نيشان قائلًا: “شانا ووائل، شكرًا من القلب على حديقة الـ orchids هذه، عسى أن تُزهر الأيّام لكُما وردًا وأملًا وسعادة، اشتقتلَّك كفوري”.

وليس هذا فحسب، بل كشف الصحفي اللبناني شربل لبكي عن تفاصيل جديدة وراء تسريب خبر زواج الفنان اللبناني وائل كافوري من شانا عبود.

وكشف “ شربل لبكي” : ان طليقة الفنان وائل كافوري أنجيلا بشارة هي من فجّرت هذا الخبر أمام من حضر حفل المناولة الاولى لابنتها ميلانيا، بعدما تغيّب والدها عن المناسبة.

 كانت قد انتشرت أخبار عن زواج الفنان وائل كفوري سرّاً من شانا عبود، وبأنّ الأخيرة حامل بطفل، خاصة مع ظهورهما معا فى مناسبات مختلفة. 

من هي شانا عبود؟

شانا عبود هي سيدة أعمال لبنانية، وتحديدًا تعمل في القطاع المصرفي، ولدت في لبنان عام 1986.

وتشير بعض المعلومات المتداولة، وإن لم تُؤكد بشكل قاطع من مصادر سابقة، إلى أنها مطلقة ولديها طفل واحد، تُعرف شانا عبود بحرصها الشديد على الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الأضواء.

زواج وائل كفوري من أنجيلا بشارة 

تزوج المطرب اللبناني وائل كفوري لمرة واحدة من أنجيلا بشارة، زواجًا مدنيًا في قبرص عام 2011، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب أبنتين « ميشيل وميلانا»، وعلى مدار الزواج انتشرت العديد من الشائعات حول حدوث خلافات بين الزوجين، إلا انهما كانا يتجاهلان الأمر تمامًا.

لم يستمر زواج المطرب اللبناني وائل كفوري من أنجيلا بشارة، وانتهى بعد مرور 8 سنوات فقط، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في يونيو عام 2019.

وائل كفوري أعمال وائل كفوري أغاني وائل كفوري الفنان وائل كفوري شانا عبود

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
