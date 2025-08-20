القصة الكاملة للزواج السري.. وائل كفوري يرزق بطفلته الأولى من زوجته الجديدة

أثار الفنان وائل كفوري حالة من الجدل الواسع فى السنوات الأخيرة وتحديدا بعد ارتباطه سرًا من شانا عبود واستقباله منذ أيام قليلة مولودته الأولى كلوفي.

ونرصد فى التقرير التالى قصة الزواج السرى للفنان وائل كفوري من سيدة الأعمال شانا عبود.

زواج وائل كفوري كان دائما محل استفسار من عشاقه ومحبيه، خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة، لكن الفنان اللبناني لم يحرك ساكنا حتي كشف المستور عنه هدية عيد ميلاد الإعلامى نيشان.

نيشان يفضح الزواج السري

نشر نيشان يوم الاثنين 26 مايو 2025، مقطع فيديو عبر حسابه على إكس يظهر فيه باقة زهور بيضاء من نوع الأوركيد، مرفقة ببطاقة معايدة موقعة من وائل كفوري وشانا عبود، وجاءت نص الرسالة الموجهة لنيشان: “أطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد لأطيب قلب، مع أصدق الأمنيات لك بكل الخير.”

وعلّق نيشان قائلًا: “شانا ووائل، شكرًا من القلب على حديقة الـ orchids هذه، عسى أن تُزهر الأيّام لكُما وردًا وأملًا وسعادة، اشتقتلَّك كفوري”.

وليس هذا فحسب، بل كشف الصحفي اللبناني شربل لبكي عن تفاصيل جديدة وراء تسريب خبر زواج الفنان اللبناني وائل كافوري من شانا عبود.

وكشف “ شربل لبكي” : ان طليقة الفنان وائل كافوري أنجيلا بشارة هي من فجّرت هذا الخبر أمام من حضر حفل المناولة الاولى لابنتها ميلانيا، بعدما تغيّب والدها عن المناسبة.

كانت قد انتشرت أخبار عن زواج الفنان وائل كفوري سرّاً من شانا عبود، وبأنّ الأخيرة حامل بطفل، خاصة مع ظهورهما معا فى مناسبات مختلفة.

من هي شانا عبود؟

شانا عبود هي سيدة أعمال لبنانية، وتحديدًا تعمل في القطاع المصرفي، ولدت في لبنان عام 1986.

وتشير بعض المعلومات المتداولة، وإن لم تُؤكد بشكل قاطع من مصادر سابقة، إلى أنها مطلقة ولديها طفل واحد، تُعرف شانا عبود بحرصها الشديد على الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الأضواء.

زواج وائل كفوري من أنجيلا بشارة

تزوج المطرب اللبناني وائل كفوري لمرة واحدة من أنجيلا بشارة، زواجًا مدنيًا في قبرص عام 2011، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب أبنتين « ميشيل وميلانا»، وعلى مدار الزواج انتشرت العديد من الشائعات حول حدوث خلافات بين الزوجين، إلا انهما كانا يتجاهلان الأمر تمامًا.

لم يستمر زواج المطرب اللبناني وائل كفوري من أنجيلا بشارة، وانتهى بعد مرور 8 سنوات فقط، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في يونيو عام 2019.